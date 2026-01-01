NA ŻYWO

Trwa 1409. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Piątek, 2 stycznia 2026 r.

00:05. Jak minął 1 stycznia na froncie? Są dane z ukraińskiego sztabu

Od początku dnia (1 stycznia) doszło do 97 starć bojowych na froncie - przekazał ukraiński Sztab Generalny w najnowszej informacji operacyjnej.

Najczęściej do walk dochodzi na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 23 akcje szturmowe sił rosyjskich.

Gorąco” jest także na innych odcinkach frontu, Rosjanie atakowali 15 razy pod Łymanem i przeprowadzili 14 prób szturmu na kierunku konstantynowskim.

00:00. Rosyjski atak na dzielnicę mieszkalną w Zaporożu

Siły rosyjskie zaatakowały dzielnicę mieszkalną w Zaporożu, powodując pożar - przekazał gubernator obwodu, cytowany przez profil NOELREPORTS w serwisie X.

Widoczne jest to na opublikowanym zdjęciu:

red./wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

