Według statystyk brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych (Home Office) 41 472 migrantów pokonało w 2025 roku nielegalnie kanał La Manche na łodziach i pontonach, docierając do Anglii. To o 13 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2024 i o 41 proc. więcej niż w 2023 roku.
Rekordowa liczba migrantów, czyli ponad 46 tys. przybyła nielegalnie do Wielkiej Brytanii w 2022 roku.
Migranci masowo przekraczają kanał La Manche
W sierpniu uruchomiono brytyjsko-francuski program, na mocy którego część ludzi nielegalnie przekraczających kanał La Manche i po negatywnym rozpatrzeniu wniosku o azyl zostało deportowanych z Wielkiej Brytanii do Francji. Jednocześnie osoby, które złożyły wnioski o azyl we Francji i przeszły pozytywną weryfikację, głównie wskazując na powiązania rodzinne, zostały wysłane do Wielkiej Brytanii. Brytyjski rząd zapowiadał, że około 50 osób będzie odsyłanych każdego tygodnia.
Dziennik „Times” poinformował, że w ramach bilateralnej umowy doszło w 2025 roku do deportacji 193 osób z Wielkiej Brytanii, zaś z Francji przyjechało 195 osób.
Rząd nie podaje oficjalnych danych na temat liczby migrantów, którzy zginęli podczas przeprawy przez kanał La Manche. Gazeta „Daily Mirror”, powołując się na organizacje pomocowe, przekazała, że w 2025 roku zginęło co najmniej 36 osób.
