Świadkowie wydarzeń poinformowali, że pożar w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii został spowodowany zimnymi ogniami umieszczonymi na butelkach szampana - przekazała w czwartek telewizja BFM.
Obaj świadkowie ocenili, że w lokalu przebywało co najmniej 200 osób. Stwierdzili, że straż pożarna i policja przybyły na miejsce zdarzenia „w ciągu kilku minut”.
Kelnerki niosły butelki szampana z zimnymi ogniami i trzymały je blisko sufitu, co spowodowało pożar
— powiedział jeden ze świadków.
Jedna kelnerka stała na ramionach drugiego kelnera, a butelka i iskry znajdowały się zaledwie kilka centymetrów od sufitu
— wyjaśnił drugi.
CZYTAJ TAKŻE: Sylwestrowy koszmar w Szwajcarii. Cały czas rośnie liczba ofiar! „Sądzimy, że zginęło kilkadziesiąt osób”. Około stu zostało rannych
Koszmar sylwestrowej nocy
Pożar w kurorcie narciarskim Crans-Montana w kantonie Valais wybuchł w nocy ze środy na czwartek. Jego przyczyna nie została potwierdzona, ale prokuratorka generalna regionu Beatrice Pilloud zaznaczyła, że wyklucza zamach terrorystyczny. W pożarze zginęło kilkadziesiąt osób, a około 100 zostało rannych.
Gdy zapalił się sufit, w ciągu około dziesięciu sekund cały klub nocny stanął w płomieniach Wszyscy wybiegliśmy z krzykiem, a kiedy się odwróciliśmy, zobaczyliśmy płomienie
— powiedziała jedna z obecnych na miejscu osób.
CZYTAJ TAKŻE: Eksplozje i pożar w szwajcarskim kurorcie. W sylwestrową noc zginęło kilka osób! Wszystko przez użycie środków pirotechnicznych?
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749618-swiadkowie-opisuja-koszmarny-pozar-w-szwajcarskim-kurorcie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.