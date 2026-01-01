Świadkowie opisują pożar w szwajcarskim kurorcie. "Wybiegliśmy z krzykiem, a kiedy się odwróciliśmy, zobaczyliśmy płomienie"

Funkcjonariusze policji sprawdzają teren, na którym wybuchł pożar w barze i salonie Le Constellation po eksplozji nad ranem w sylwestra w Crans-Montana w Szwajcarii, / autor: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Funkcjonariusze policji sprawdzają teren, na którym wybuchł pożar w barze i salonie Le Constellation po eksplozji nad ranem w sylwestra w Crans-Montana w Szwajcarii, / autor: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Świadkowie wydarzeń poinformowali, że pożar w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii został spowodowany zimnymi ogniami umieszczonymi na butelkach szampana - przekazała w czwartek telewizja BFM.

Obaj świadkowie ocenili, że w lokalu przebywało co najmniej 200 osób. Stwierdzili, że straż pożarna i policja przybyły na miejsce zdarzenia „w ciągu kilku minut”.

Kelnerki niosły butelki szampana z zimnymi ogniami i trzymały je blisko sufitu, co spowodowało pożar

— powiedział jeden ze świadków.

Jedna kelnerka stała na ramionach drugiego kelnera, a butelka i iskry znajdowały się zaledwie kilka centymetrów od sufitu

— wyjaśnił drugi.

CZYTAJ TAKŻE: Sylwestrowy koszmar w Szwajcarii. Cały czas rośnie liczba ofiar! „Sądzimy, że zginęło kilkadziesiąt osób”. Około stu zostało rannych

Koszmar sylwestrowej nocy

Pożar w kurorcie narciarskim Crans-Montana w kantonie Valais wybuchł w nocy ze środy na czwartek. Jego przyczyna nie została potwierdzona, ale prokuratorka generalna regionu Beatrice Pilloud zaznaczyła, że wyklucza zamach terrorystyczny. W pożarze zginęło kilkadziesiąt osób, a około 100 zostało rannych.

Gdy zapalił się sufit, w ciągu około dziesięciu sekund cały klub nocny stanął w płomieniach Wszyscy wybiegliśmy z krzykiem, a kiedy się odwróciliśmy, zobaczyliśmy płomienie

— powiedziała jedna z obecnych na miejscu osób.

CZYTAJ TAKŻE: Eksplozje i pożar w szwajcarskim kurorcie. W sylwestrową noc zginęło kilka osób! Wszystko przez użycie środków pirotechnicznych?

Robert Knap/PAP

