Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że doniesienia o śmierci dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego Denisa Kapustina były celową dezinformacją, która pozwoliła przejąć środki przeznaczone przez rosyjskie służby na jego likwidację.
Porażka rosyjskich służb specjalnych – dowódca RDK Denis Kapustin żyje, a uzyskane pół miliona dolarów za jego likwidację wzmocni jednostki specjalne HUR
— przekazał HUR w komunikacie na portalach społecznościowych.
Wiadomość o śmierci Kapustina, który miał zginąć w ataku drona FPV na odcinku zaporoskim, RDK przekazał w sobotę. Informację tę rozpowszechniły następnie ukraińskie media.
Dowódcę RDK powitał w związku z „powrotem do życia” szef HUR, generał Kyryło Budanow.
Cieszę się, że pieniądze, przeznaczone na zlecenie pana – powiedzmy tak – likwidacji, zostały przeznaczone na pomoc w naszej walce
— powiedział.
HUR opublikował w komunikatorze Telegram nagranie, na którym widać Budanowa, Kapustina oraz „Tymura”, zamaskowanego dowódcę jednostki, która przeprowadziła operację, związaną z przejęciem pieniędzy za zabicie dowódcy RDK.
Według HUR operacja ciągnęła się ponad miesiąc. W jej wyniku ustalono krąg osób w Rosji, którzy na zlecenie jej przywódcy Władimira Putina zabiegali o zabicie Kapustina.
Nieobecność dowódcy na froncie
Sam Kapustin zapewnił, że jego kilkudniowa nieobecność na froncie nie wpłynęła na zdolności jego formacji do walki przeciw wojskom rosyjskim.
Moja tymczasowa nieobecność nie wpłynęła na jakość ani powodzenie realizacji zadań bojowych. Jestem gotów przemieszczać się do rejonu realizacji zadań i nadal dowodzić pododdziałem RDK
— zapewnił Kapustin.
Według mediów, Denis Kapustin (ps. White Rex; znany także jako Denis Nikitin) urodził się w Moskwie w 1984 roku, jednak mieszkał głównie w zachodniej części Europy, m.in. w Holandii i Niemczech. Był związany ze kręgami skrajnej prawicy i środowiskami kibicowskimi. W 2014 roku brał udział w Kijowie w protestach w czasie Euromajdanu.
Kapustin uczestniczył w działaniach bojowych na początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w 2022 roku m.in. w Mikołajowie, na południu Ukrainy. W sierpniu 2022 roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy, jednostkę podporządkowaną Głównemu Zarządowi Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy. Formacja ta brała udział m.in. w działaniach rajdowych na terytorium Rosji, m.in. w Obwodach Briańskim i Biełgorodzkim.
