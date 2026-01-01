WIDEO

Sylwester w Kolonii. Streamerka chciała pokazać, że w mieście można bezpiecznie się bawić. Została obrzucona petardami

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X
Streamerka Kunshikitty zamierzała udowodnić, że sylwestrowa noc w niemieckiej Kolonii przebiega spokojnie i bezpiecznie. Jej transmisja na żywo z centrum miasta pokazała jednak zupełnie inny obraz. W czasie transmisji kobieta została obrzucona petardami.

Problem rosnącej agresji

Na streamie, transmisji, która odbywała się na żywo, widać wyraźnie, że osoby znajdujące się w pobliżu kilkukrotnie rzucały w jej kierunku fajerwerkami. Stwarzało to realne zagrożenie dla jej bezpieczeństwa.

Blogerka była wyraźnie zaskoczona i przestraszona zaistniałą wokół niej sytuacją. Do tego nagranie to pokazuje szerszy problem, a mianowicie rosnącą agresję podczas sylwestrowych obchodów w dużych miastach.

Również holenderskie media i służby określiły tegorocznego Sylwestra jako „jedną z najbardziej brutalnych nocy w ostatnich latach”. W całym kraju, właśnie w większych miastach, doszło do licznych aktów agresji, wypadków i ataków na służby.

CZYTAJ WIĘCEJ: Sylwester w Holandii w cieniu tragedii. Kilka osób zginęło. Spłonął zabytkowy kościół. „Najbrutalniejsza noc w ostatnich latach”

