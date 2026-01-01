„Około 520 tysięcy osób zebrało się w Stambule w pierwszym dniu nowego roku na marszu poparcia dla Palestyny, domagając się zakończenia wojny w Strefie Gazy” - przekazała agencja Anadolu.
Demonstranci wcześniej uczestniczyli w porannych modłach w kilku historycznych meczetach miasta, takich jak Hagia Sophia, Fatih i Suleymaniye. Wielu niosło flagi tureckie i palestyńskie.
Gigantyczny marsz poparcia dla Gazy
Wielki Marsz dla Gazy zorganizowały: stowarzyszenie Milli Irade Platformu, zrzeszające kilkaset organizacji pozarządowych, oraz Turecka Fundacja Młodzieży (TUGVA). Uczestnicy zebrali się pod hasłem „Nie ustąpimy, nie będziemy milczeć, nie zapomnimy o Palestynie”.
W miejscu zgromadzenia - na Moście Galata przecinającym zatokę Złoty Róg, dzielącą Stambuł na część południową i północną - demonstranci zatknęli duże flagi Turcji i Palestyny. Około 400 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także artyści i sportowcy wezwali do zakończenia przemocy w Strefie Gazy. W wydarzeniu wzięli też udział kibice czterech największych klubów piłkarskich kraju: Besiktasu, Galatasaray, Fenerbahce i Trabzonsporu.
Policja zaostrzyła środki bezpieczeństwa
Tureckie media zwróciły uwagę na zaostrzone środki bezpieczeństwa w okolicy mostu.
Podobne wydarzenia odbyły się w Stambule już w 2024 i 2025 roku, gromadząc za każdym razem około 450 tys. uczestników.
Od wybuchu wojny Izraela z palestyńską grupą Hamas w Strefie Gazy w 2023 roku władze Turcji wielokrotnie oskarżały izraelski rząd o ludobójstwo na ludności palestyńskiej, a premiera Benjamina Netanjahu porównywały m.in. do Hitlera. Ankara wzywa społeczność międzynarodową do izolacji politycznej i gospodarczej Izraela, państwo to nazywa największym zagrożeniem dla Bliskiego Wschodu oraz apeluje o utworzenie niezależnej Palestyny w granicach z 1967 roku.
