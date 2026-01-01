Masowe rosyjskie ostrzały na Ukrainie. W noc sylwestrową intensywne ataki w pobliżu granicy z Polską! "Zmasowany atak dronów"

W sylwestra jednym z głównych celów rosyjskich ataków była także Odessa / autor: PAP/Alena Solomonova
Jedna ofiara śmiertelna i dziewięć osób rannych - to bilans rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. W noc sylwestrową najsilniej atakowany był sąsiadujący z Polską obwód wołyński i miasto Łuck, gdzie wskutek uderzeń dronów wybuchły pożary – poinformowały dziś rano lokalne władze.

Przez całą noc obwód (wołyński - PAP) znajdował się pod zmasowanym atakiem dronów typu Shahed. Łącznie kilkadziesiąt wrogich celów ponownie zaatakowało obiekty infrastruktury krytycznej na Wołyniu. (…) Odnotowano trafienia, w wyniku których wybuchły pożary; ich gaszenie trwa, w szczególności w Łucku oraz w rejonie kowelskim

— poinformował Iwan Rudnycki, szef władz wojskowych obwodu wołyńskiego.

Ofiara śmiertelna i ranni w obwodzie chersońskim

Według operatora energetycznego Wołyńobłenerho w wyniku ataków od prądu odłączonych zostało ponad 100 tysięcy odbiorców. Nie ma informacji o rannych ani ofiarach śmiertelnych w obwodzie wołyńskim.

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w obwodzie chersońskim na południu kraju. W obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, wskutek uderzeń Rosji ucierpiały dwie osoby; uszkodzona została tam krytyczna infrastruktura cywilna i wiele budynków, w tym mieszkalnych.

O dziewięciu rannych powiadomiły władze obwodu zaporoskiego (południowy wschód kraju), gdzie w ciągu ostatniej doby rannych zostało dziewięć osób. Miasto Zaporoże zostało ostrzelane przez wojska rosyjskie w środę wieczorem.

Niestety, liczba rannych wzrosła; po wrogim ataku na Zaporoże jest ich już pięcioro, w tym dziecko

— przekazał w komunikatorze Telegram Iwan Fedorow z obwodowej administracji wojskowej.

Ataki rosyjskie na Odessę

W noc z 31 grudnia na 1 stycznia celem ataków dronowych była też Odessa na południu Ukrainy.

W noc noworoczną wróg „przywitał” Odessę kilkoma falami ataków uderzeniowych (z użyciem) bezzałogowych statków powietrznych. W mieście odnotowano (…) upadki dronów i ich szczątków, pożary na obiektach infrastruktury oraz uszkodzenia budynków mieszkalnych. Wszystkie pożary zostały sprawnie ugaszone; pracowali ratownicy, pirotechnicy oraz służby komunalne

— zapewniły lokalne władze.

Podsumowanie

Rosyjskie ataki dronowe na Ukrainę minionej doby spowodowały śmierć jednej osoby i rany u dziewięciu kolejnych. Najsilniej ucierpiały obwody wołyński, chersoński, zaporoski, charkowski oraz Odessa; doszło do pożarów, zniszczeń infrastruktury i przerw w dostawach prądu. W noc sylwestrową Rosjanie szczególnie intensywnie uderzali w obwodzie wołyńskim - niedaleko granicy z Polską.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

