Na zdjęciu pokaz fajerwerków w sylwestrową noc w Zurychy (Szwajcaria) / autor: PAP/EPA
Na zdjęciu pokaz fajerwerków w sylwestrową noc w Zurychy (Szwajcaria) / autor: PAP/EPA

Co najmniej 10 osób zginęło, a 10 zostało rannych w noc sylwestrową na skutek eksplozji w kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii – poinformowała policja, cytowana przez stację SkyNews. Jak podały media, przyczyną wybuchu mogło być użycie materiałów pirotechnicznych.

Około godziny 1.30 doszło do wypadku w Crans-Montana. Zaopiekowano się rannymi. Potwierdzam, że są ofiary śmiertelne

— powiedział portalowi Rhonefm rzecznik policji kantonu Valais, Gaetan Lathion.

Eksplozje i pożar

Szwajcarski portal Blick podał, że przyczyną wybuchu mogło być użycie środków pirotechnicznych podczas koncertu.

Według szwajcarskiej rozgłośni Rhone FM w momencie eksplozji w barze znajdowało się około 100 osób.

W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział Rhone FM, że z miasta Sion wysłano „niesprecyzowaną liczbę” karetek pogotowia.

Lekarz z ratunkowych sił powietrznych powiedział telewizji RTS, że szpitale są „zapełnione ofiarami, które doznały poparzeń”.

Adam Kacprzak/PAP

