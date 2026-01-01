Co najmniej 10 osób zginęło, a 10 zostało rannych w noc sylwestrową na skutek eksplozji w kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii – poinformowała policja, cytowana przez stację SkyNews. Jak podały media, przyczyną wybuchu mogło być użycie materiałów pirotechnicznych.
Około godziny 1.30 doszło do wypadku w Crans-Montana. Zaopiekowano się rannymi. Potwierdzam, że są ofiary śmiertelne
— powiedział portalowi Rhonefm rzecznik policji kantonu Valais, Gaetan Lathion.
Eksplozje i pożar
Szwajcarski portal Blick podał, że przyczyną wybuchu mogło być użycie środków pirotechnicznych podczas koncertu.
Według szwajcarskiej rozgłośni Rhone FM w momencie eksplozji w barze znajdowało się około 100 osób.
W celu przetransportowania rannych zmobilizowano kilka śmigłowców. Jeden ze świadków powiedział Rhone FM, że z miasta Sion wysłano „niesprecyzowaną liczbę” karetek pogotowia.
Lekarz z ratunkowych sił powietrznych powiedział telewizji RTS, że szpitale są „zapełnione ofiarami, które doznały poparzeń”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749577-eksplozje-w-szwajcarskim-kurorcie-kilka-osob-zginelo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.