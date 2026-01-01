Kilkaset tysięcy osób zgromadzonych na Times Square w Nowym Jorku powitało 2026 rok w wyjątkowych okolicznościach - inaugurując obchody 250. rocznicy niepodległości USA. O północy wystrzeliły fajerwerki, a ponad tona konfetti spadła na wiwatujący tłum na placu oświetlonym tysiącami barwnych reklam. w noc sylwestrową Zohran Mamdani został zaprzysiężony na 112. burmistrza Nowego Jorku.
Kryształowa kula
Moment tradycyjnego opuszczenia słynnej kryształowej kuli uświetnił występ Diany Ross. Scena na Times Square gościła również Mariah Carey, Post Malone’a, 50 Centa, Pitbulla, Demi Lovato oraz wiele innych gwiazd.
Tradycyjna kula ma 3,7 metra średnicy i waży 5400 kilogramów. Pokryta jest ponad 2600 kryształowymi trójkątami, reprezentującymi cnoty takie jak mądrość, życzliwość, harmonia, pogoda ducha, hart ducha i wyobraźnia.
„America 250”
Tym razem podczas sylwestrowej zabawy doszło do bezprecedensowego wydarzenia - cztery minuty po północy diody umieszczone w kryształach pokrywających kulę ponownie podświetlono, tym razem na czerwono, biało i niebiesko, i pojawił się na niej napis „America 250”. Towarzyszył temu pokaz pirotechniczny przy dźwiękach utworu „America the Beautiful” w wykonaniu Raya Charlesa.
Nie ma lepszego sposobu na przywitanie 2026 roku niż kultowe światowe odliczanie na Times Square
— powiedziała Rosie Rios, przewodnicząca komitetu America250, powołanego w celu zorganizowania obchodów.
Tradycja opuszczania kuli na maszcie zainstalowanym na dachu jednego z budynków przy placu sięga 1907 roku, kiedy młody imigrant Jacob Starr zbudował pierwszą, ważącą 318 kg kulę wykonaną z żelaza i drewna. Od zwyczaju opuszczania kuli przy odliczaniu do nadejścia Nowego Roku odstąpiono jedynie w 1942 i 1943 roku, z powodu wojennego zaciemnienia miasta.
„To największe wydarzenie roku”
Bezpieczeństwo uczestnikom sylwestrowej zabawy zapewniał cały nowojorski departament policji.
To największe wydarzenie roku
— powiedziała komisarz Jessica Tisch. Zamykanie ulic w Midtown, części Manhattanu, w której znajduje się Times Square, zaczęto już w środę nad ranem, przekształcając ten obszar w strefę wolną od samochodów.
Komitet America250 ogłosił, że w 2026 roku kula na Times Square po raz pierwszy w historii zostanie opuszczona jeszcze raz - 3 lipca, w przededniu Dnia Niepodległości.
Zohran Mamdani zaprzysiężony na burmistrza Nowego Jorku
Również w noc sylwestrową Zohran Mamdani został zaprzysiężony na 112. burmistrza Nowego Jorku.
Mamdani jest pierwszym muzułmaninem, pierwszą osobą pochodzenia południowoazjatyckiego oraz najmłodszą od ponad wieku osobą zaprzysiężoną na czteroletnią kadencję na tym stanowisku. Prywatna ceremonia odbyła się tuż po północy; politykowi towarzyszyła jego żona, artystka Rama Duwaji. Przysięgę odbierała prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James, którą Mamdani nazywa swoją „polityczną inspiracją”.
To prawdziwy zaszczyt i przywilej życia
— powiedział nowy burmistrz.
Miejsce ceremonii - nieczynna od 1945 roku stacja metra na Manhattanie - miało wymowę symboliczną. Była to jedna z 28 oryginalnych stacji metra otwartych w 1904 roku, które zapoczątkowały w mieście czas innowacji i rozwoju.
Transport publiczny jest centralnym punktem agendy Mamdani. Demokrata w kampanii wyborczej obiecał stworzyć uniwersalny program opieki nad dziećmi, zamrozić czynsze dla około dwóch milionów najemców mieszkań ze stabilizowanym czynszem i uczynić autobusy miejskie „szybkimi i darmowymi”.
Publiczna ceremonia zaprzysiężenia odbędzie się po południu przed nowojorskim ratuszem, z udziałem co najmniej 4000 osób. Mamdaniego przedstawi kongresmenka Partii Demokratycznej Alexandria Ocasio-Cortez, a przysięgę odbierze niezależny senator ze stanu Vermont Bernie Sanders. Zespół Mamdaniego ds. przejęcia władzy zorganizuje imprezę uliczną na Broadwayu.
