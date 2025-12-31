Trwa 1408. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 1 stycznia 2026 r.
00:01. Macron: Europejscy sojusznicy podejmą 6 stycznia zobowiązania ws. ochrony Ukrainy
Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w środę w orędziu noworocznym, że 6 stycznia - gdy w Paryżu ma spotkać się „koalicja chętnych” - europejscy sojusznicy podejmą zobowiązania w celu ochrony Ukrainy. Przypomniał, że agresja Rosji przeciwko Ukrainie trwa od prawie czterech lat.
Francuski prezydent mówił o kwestiach międzynarodowych w krótkim orędziu noworocznym transmitowanym w telewizji. Przypomniał o trwających konfliktach: na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, gdzie - jak podkreślił - agresja rosyjska trwa od prawie czterech lat. - Jesteśmy świadkami powrotu imperiów i kwestionowania porządku międzynarodowego - mówił Macron. Podkreślił wagę obrony niezależności Francji i jej swobód. Przypomniał, że dotąd toczyły się dyskusje o wzmacnianiu obronności europejskiej, a teraz - jak dodał - zaczęła ona się tworzyć.
Wspomniał o spotkaniu 6 stycznia z sojusznikami europejskimi, którzy - według jego słów - podejmą konkretne zobowiązania, by chronić Ukrainę i zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój w Europie.
Rozpoczynający się rok 2026 jest ostatnim pełnym rokiem drugiej - i ostatniej - kadencji prezydenckiej Macrona. Szef państwa wspomniał o wyborach prezydenckich w 2027 roku, zapewniając przy tym, że będzie pracował „do ostatniej chwili”. Wybory prezydenckie odbędą się we Francji najpóźniej wiosną 2027 roku. Macron zapewnił też, że „zrobi wszystko, aby kampania prezydencka przebiegła tak spokojnie, jak to możliwe, w szczególności - bez wszelkiej ingerencji z zagranicy”.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749572-relacja-1408-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.