Rząd Francji chce zakazać nastolatkom w wieku poniżej 15 lat korzystania z platform społecznościowych i zabronić używania telefonów komórkowych w liceach - podał dziennik „Le Monde”. Zgodnie z projektem ustawy, na który powołał się dziennik, zmiany miałyby obowiązywać od września 2026 roku.
Dyskusja nad projektem, który został już ukończony, powinna się odbyć na początku 2026 roku. Rząd ma nadzieję, że przepisy zostaną przyjęte w pierwszym kwartale. Miałyby wejść w życie od jesieni 2026 roku, wraz z początkiem następnego roku szkolnego.
Opinia Macrona
„Le Monde” podkreślił, że propozycja ta jest zgodna z opiniami wygłaszanymi przez prezydenta Emmanuela Macrona. Szef państwa zapowiadał, że Francja może zakazać dostępu do platform społecznościowych osobom w wieku poniżej 15 lat, jeśli zakaz nie będzie wprowadzony na szczeblu Unii Europejskiej.
Media we Francji podały w środę, że Macron może wypowiedzieć się na temat postulowanych zmian wieczorem tego dnia, w orędziu noworocznym.
We Francji zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje w szkołach podstawowych i gimnazjach.
