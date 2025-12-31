W Teatrze Dramatycznym w okupowanym Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie w marcu 2022 r. w wyniku rosyjskiego bombardowania mogło zginąć nawet kilkuset cywilów, odbyło się pierwsze przedstawienie po odbudowie tej instytucji kultury przez władze okupacyjne - podała przedwczoraj agencja AP. Ukraińskie władze nie pozostawiły tego aktu obrzydliwego cynizmu bez reakcji. „To celowy terror i celowa próba uniknięcia odpowiedzialności. Rosja musi ponieść odpowiedzialność za odebranie życia niewinnym ludziom i za ludobójstwo na narodzie ukraińskim” - czytamy na profilu ukraińskiego MSZ na plarformie X. Z kolei ukraińskie władze miasta, które ewakuowały się na terytoria kontrolowane przez kijowskie Siły Zbrojne określiły spektakl jako „śpiew i taniec na kościach”
Mariupol, położony w obwodzie donieckim, nad Morzem Azowskim, jest pod rosyjską okupacją od maja 2022 r. Ukraińskie władze miasta, które ewakuowały się na terytoria kontrolowane przez Siły Zbrojne Ukrainy, określiły niedzielne wydarzenie jako „śpiew i taniec na kościach”.
„Odbudowa” teatru jest cyniczną próbą zatarcia śladów zbrodni wojennej i wpisuje się w agresywną politykę rusyfikacji miasta. Repertuar teatru składa się w dużej mierze ze sztuk rosyjskich pisarzy
— oświadczyły ukraińskie władze miasta w komunikatorze Telegram.
Mariupol - smutny symbol rosyjskiego barbarzyństwa
Mariupol był oblegany przez wojska rosyjskie od marca do maja 2022 r. Rosjanie niemal doszczętnie zrównali miasto z ziemią i są oskarżani o popełnienie tam zbrodni na ludności cywilnej. Ukraińskie władze szacują, że mogło tam zginąć co najmniej 22 tys. osób.
W ocenie Associated Press pierwsi cywile zaczęli gromadzić się w budynku Teatru Dramatycznego na początku marca 2022 roku. 16 marca na obiekt zrzucono prawdopodobnie 500-kilogramową bombę lotniczą, choć przed teatrem znajdował się duży napis „Dzieci”, mający uchronić ludność cywilną przed atakiem.
Rosyjskie wojska przejęły kontrolę nad miastem w krótce po ataku na teatr. Jak przekazała agencja AP buldożery zrównały budynek z ziemią, a gruzy zostały wywiezione na przedmieścia Mariupola. Władze Rosji odrzuciły oskarżenia o zbombardowanie teatru i oświadczyły, że eksplozja nastąpiła wewnątrz budynku.
Według Associated Press w wyniku ataku mogło zginąć około 600 osób, natomiast wcześniejsze szacunki podawane przez stronę ukraińską mówiły o około 300 ofiarach śmiertelnych.
„Podłe i złe”
Na przedstawienie w „odbudowanym” teatrze zareagowały także centralne władze Ukrainy.
W marcu 2022 roku Rosja zrzuciła bombę lotniczą na Teatr Dramatyczny w Mariupolu, gdzie schroniły się setki osób, w tym dzieci. Celowo zamieniła to miejsce w masowy grób, popełniając rażącą zbrodnię wojenną. Napis „DZIECI” został umieszczony przed teatrem, aby jednoznacznie pokazać, że cywile – w tym najmłodsi mieszkańcy Mariupola – ukrywają się w środku przed rosyjskim atakiem. Dla Rosji stało się to nie powodem do zatrzymania, ale kolejnym powodem do ataku
— przypomniało kijowskie MSZ w komunikacie na portalu X.
Grudzień 2025 roku – trzy lata później – Rosja organizuje uroczystości z okazji tzw. „ponownego otwarcia” teatru, w miejscu, gdzie zginęli cywile Mariupola, którym towarzyszą tańce, koncerty i uroczystości. To celowy terror i celowa próba uniknięcia odpowiedzialności. Rosja musi ponieść odpowiedzialność za odebranie życia niewinnym ludziom i za ludobójstwo na narodzie ukraińskim
— podkreślono.
Rosyjskie bombardowanie teatru w Mariupolu, gdzie zdesperowani ludzie napisali na ziemi „Dzieci” z rozpaczliwą nadzieją, że zostaną oszczędzeni, to jedna z najgorszych tragedii tej wojny. Teraz Rosjanie odbudowali teatr i tańczą na szczątkach zabitych ludzi. Brakuje mi słów
— napisała Kira Rudik, poseł ukraińskiego parlamentu.
Internauci zwracali uwagę, że rosyjscy okupanci obficie relacjonowali swój taniec na trumnach w mediach społecznościowych.
Dziś Rosjanie publikują kolejne TikToki z otwarcia Teatru Dramatycznego w Mariupolu. Na grobach setek zamordowanych cywilów. Podłe i złe
— czytamy na profilu Caolan, gdzie udostępniono jedno z takich nagrań.
PAP/X/Joanna Jaszczuk
