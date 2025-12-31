Marek Kamiński i jego 18-letni syn Kay zdobyli Biegun Południowy w ramach ekspedycji „Pole 2 Pole”. Na miejsce dotarli dziś o godzinie 3.30 czasu polskiego. Ich wyprawa rozpoczęła się 9 grudnia.
61-letni Kamiński w 1995 roku jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz. Biegun Północny zdobył 23 maja, a Biegun Południowy - 27 grudnia. Jego wyprawa z synem odbyła się w 30. rocznicę tego wyczynu.
Zrobili to! Marek Kamiński i jego osiemnastoletni syn Kay dotarli dziś na nartach do bieguna południowego, pokonując 111 km w ramach przejścia ostatniego stopnia szerokości geograficznej południowej
— poinformował podróżnik Mateusz Waligóra, który relacjonował ich postępy.
Po raz czwarty na Biegunie Południowym
Waligóra przypomniał, że Kamiński po raz czwarty stanął na Biegunie Południowym. Dwa razy doszedł tam samotnie, wyruszając z Wyspy Berknera. W kolejnej wyprawie towarzyszyli mu Wojciech Ostrowski i Jan Mela, który dokonał tego jako pierwsza osoba niepełnosprawna.
Z bieguna Kay wróci do bazy Union Glacier na Antarktydzie, następnie do Punta Arenas w Chile i do Polski. Natomiast Marek rozpocznie podróż powrotną do zatoki Hercules Inlet z wykorzystaniem latawca Kite
— przekazał Waligóra na Instagramie.
Jako Polaris Exprlorers mieliśmy ogromną przyjemność brać udział w przygotowaniach Marka i Kaya Kamińskich do wyprawy na biegun południowy, wspierając ich swoją wiedzą w zakresie logistyki, ekwipunku i żywności
— dodał.
Projekt „Pole 2 Pole” i 12 etapów
Projekt „Pole 2 Pole” składa się z 12 etapów, a każdy porusza istotne problemy współczesnego świata. Jego zwieńczeniem ma być zdobycie Bieguna Północnego.
Obecna wyprawa Kamińskiego ma na celu pokazanie, jak świat zmienił się przez 30 lat. Podróżnik podkreślił, że głównym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące ludzkiej natury, a także technologii.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
