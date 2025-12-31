Władze Finlandii zatrzymały płynący pod banderą karaibskiego państwa St. Vincent i Grenadyny transportowca Fitburg, który podejrzany jest o uszkodzenie podmorskiego kabla z Helsinek do stolicy Estonii, Tallina.
Uszkodzenie kabla należącego do fińskiej firmy telekomunikacyjnej Elisa wykryto ok. godz. 5 rano miejscowego czasu (godz. 4 rano w Polsce). Elisa poinformowała o tym fińską straż graniczną, która wysłała na miejsce zdarzenia jednostkę patrolową i śmigłowiec.
Kabel został uszkodzony w obrębie wód stanowiących część wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii, ale w momencie zatrzymania statek Fitburg był już na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Finlandii. Jak przekazała fińska policja, która przejęła śledztwo, miał on opuszczoną kotwicę. Obecnie na polecenie fińskich służb jednostka kotwiczy w pobliżu półwyspu Porkkala kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Helsinek.
Sprawa jest traktowana jako podejrzenie celowego popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia, usiłowania celowego popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia oraz celowego zakłócenia łączności telekomunikacyjnej.
„Finlandia stosownie odpowie”
O zatrzymaniu statku podejrzanego o uszkodzenie kabla poinformował około południa prezydent Finlandii Alexander Stubb. W krótkim wpisie na platformie X zapewnił, że kraj jest przygotowany na różnego rodzaju zagrożenia dla bezpieczeństwa i stosownie odpowie, jeśli będzie to konieczne.
O podjęciu działań przez władze poinformował również premier Petteri Orpo.
Fińskie media, w tym portale dzienników „Iltalehti” oraz „Ilta-Sanomat”, podały, że liczący 132 metry długości Fitburg wypłynął wczoraj z Petersburga i zmierzał do portu w Izraelu.
Usterki w innych kablach
Ministerstwo sprawiedliwości i cyfryzacji Estonii potwierdziło, że dziś doszło do uszkodzenia dwóch kabli podmorskich między Estonią a Finlandią - tego należącego do Elisy oraz drugiego, będącego własnością szwedzkiego operatora telekomunikacyjnego Arelion. Resort poinformował, że w ostatnich dniach wykryto również usterki w innych kablach, ale ich prawdopodobną przyczyną są warunki pogodowe.
Według szefa estońskiego rządu Kristena Michala „wstępne informacje wskazują, że podejrzany statek nie jest jednostką floty cieni, ale wciąż są gromadzone informacje w sprawie”.
Uszkodzenie kabla EstLink2
Do podobnego incydentu doszło w grudniu 2024 r. Wówczas uszkodzony został kabel EstLink2. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdował się wtedy tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, który wchodzi w skład rosyjskiej floty cieni.
Kapitanowi oraz pierwszemu i drugiemu oficerowi Eagle S postawiono zarzuty, ale na początku października sąd w Helsinkach umorzył sprawę, wyjaśniając, że zdarzenie miało miejsce poza obszarem znajdującym się w jego jurysdykcji. Kilka dni później prokuratura złożyła odwołanie od tej decyzji, które jeszcze nie zostało rozpatrzone.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
