Coroczny pokaz fajerwerków na moście Sydney Harbour Bridge zrobił furorę / autor: PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS
Australia hucznie powitała 2026 rok podczas imprezy w zatoce w Sydney. Świętowanie odbyło się w cieniu najgorszej w historii kraju masowej strzelaniny, do której doszło w połowie grudnia na plaży Bondi.

Do ataku terrorystycznego doszło 14 grudnia na plaży w Bondi w Sydney. Dwaj napastnicy otworzyli ogień do osób uczestniczących w obchodach żydowskiego święta Chanuka. W ataku zginęło 15 osób, a ok. 40 zostało rannych.

W związku z tym świętowanie nadejścia nowego roku w Sydney zostało ograniczone. Aby uczcić pamięć ofiar, odwołano część uroczystości, w tym planowany festiwal muzyczny Elrow Bondi Beach XXL. Ograniczono również liczbę pokazów fajerwerków.

Coroczny pokaz fajerwerków na moście

Podczas obchodów Nowego Roku w porcie w Sydney zwiększono środki bezpieczeństwa. Jak przekazała agencja Associated Press, duża liczba policjantów monitorowała sytuację na nadbrzeżu w centrum miasta, gdzie zebrały się tysiące osób, aby zobaczyć coroczny pokaz fajerwerków na moście Sydney Harbour Bridge. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia wielu funkcjonariuszy było uzbrojonych w broń długą.

W ramach uroczystości w Sydney oddano również hołd ofiarom ataku na plaży w Bondi. O godz. 23 czasu miejscowego (godz. 13 w Polsce) uczczono ich pamięć minutą ciszy, a Sydney Harbour Bridge został oświetlony na biało, a na jego pylonach pojawiła się menora jako symbol judaizmu.

O północy w Sydney (godz. 14 czasu polskiego) rozpoczął się pokaz fajerwerków, z którego miasto znane jest na całym świecie. Organizatorzy planują zwykle wystrzelenie 40 tys. fajerwerków z łodzi i znanych budynków miasta, takich jak Sydney Harbour Bridge oraz słynny budynek opery.

Wcześniej, już o godz. 12 czasu polskiego Nowy Rok przywitała Nowa Zelandia. W Auckland odbył się pokaz fajerwerków, które zostały wystrzelone z różnych pięter liczącej 240 m wysokości wieży widokowej Sky Tower, która jest najwyższym budynkiem w kraju. Z powodu prognozowanych opadów deszczu i możliwych burz pomniejsze uroczystości w Nowej Zelandii odwołano.

Jako kolejne w 2026 rok wejdą m.in. Korea Południowa, Japonia i Chiny.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

