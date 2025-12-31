Przywódca Chin Xi Jinping oświadczył w orędziu noworocznym, że proces „reunifikacji” Chin jest nieuchronny. Deklarację tę wygłosił krótko po zakończeniu chińskich manewrów wojskowych wokół Tajwanu.
Przywódca ChRL ocenił w transmitowanym przez państwowe media przemówieniu, że „rodacy po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej są połączeni krwią”.
Reunifikacja naszej ojczyzny jest zgodna z duchem czasu i jest nie do powstrzymania
— podkreślił Xi.
Koniec manewrów wokół Tajwanu
Wcześniej tego dnia chińska armia poinformowała o zakończeniu manewrów wojskowych wokół Tajwanu. Komunistyczne władze w Pekinie uznają rządzony demokratycznie Tajwan za nieodłączną część terytorium Chin. Rząd w Tajpej odrzuca roszczenia Pekinu, nazywając je próbą „aneksji” i podkreślając, że tylko mieszkańcy kraju mogą decydować o jego przyszłości.
Potęga gospodarcza
W orędziu Xi mówił też o potędze gospodarczej Chin, której produkt krajowy brutto (PKB) „ma osiągnąć 140 bln juanów (ok. 19,6 bln USD - PAP) w tym roku”. Zaznaczył, że 2025 rok zakończył 14. plan pięcioletni, przynosząc przełomy w dziedzinie sztucznej inteligencji, krajowej produkcji chipów oraz misji kosmicznych. Xi wspomniał o wzmocnieniu zdolności obronnych, w tym o oddaniu do użytku lotniskowca Fujian, pierwszej takiej jednostki z katapultą elektromagnetyczną.
Zapowiadając 2026 rok, który otwiera 15. plan pięcioletni, Xi wezwał obywateli do „niezachwianej wiary” i dalszych reform.
Bądźmy pełni energii i pracujmy niestrudzenie, aby urzeczywistnić wspaniałą wizję
— zaapelował.
Omawiając sytuację gospodarczą podczas spotkania z doradcami politycznymi, Xi przyznał, że mijający rok upłynął pod znakiem „bardzo nietypowej presji”, jednak kraj stawił czoło wyzwaniom, utrzymując „ogólną stabilność społeczną”. Cytowany przez agencję Xinhua polityk ocenił, że „wskaźnik wzrostu (PKB - PAP) powinien sięgnąć około 5 proc.”. Opublikowane tego dnia dane dotyczące koniunktury w sektorze przemysłowym (PMI) Chin wskazały na wzrost w grudniu do poziomu 50,1 pkt, po raz pierwszy od marca przekraczając próg oznaczający ekspansję sektora.
