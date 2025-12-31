„Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o znalezieniu zestrzelonego drona, który miał zostać użyty do ataku na rezydencję przywódcy Rosji Władimira Putina w Wałdaju” – przekazała agencja AFP.
Jak wynika z nagrania, opublikowanego przez rosyjski resort obrony, szczątki bezzałogowca miały zostać odnalezione w zalesionym terenie. Według komunikatu strony rosyjskiej, drona użyto do ataku na rezydencję Władimira Putina w Wałdaju w obwodzie nowogrodzkim, do którego miało dojść w nocy z 28 na 29 grudnia. Typ i dokładne przeznaczenie przedstawionego na nagraniu bezzałogowca nie zostały podane do wiadomości, choć - jak zaznaczono - miał on przenosić „głowicę odłamkową”.
Podczas spotkania z dziennikarzami, zorganizowanego w celu przekazania informacji o ataku, dowódca obrony przeciwlotniczej w rosyjskich Wojskach Powietrzno-Kosmicznych, generał Aleksandr Romanienkow, zaprezentował nagranie ukazujące szczątki drona oraz m.in. mapę, przedstawiającą rzekome trasy lotu i miejsca zestrzeleń ukraińskich bezzałogowców, jakoby użytych do ataku.
Rzekomy atak na rezydencję Putina
Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow poinformował o nalocie na rezydencję Putina, do którego miało dojść w czasie rozmów na Florydzie prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Według strony rosyjskiej do ataku wykorzystano 91 dronów; wszystkie miały zostać zestrzelone.
Tymczasem ministerstwo obrony Rosji przekazało, że nad całym krajem strącono bądź zniszczono 89 dronów, w tym 18 nad obwodem nowogrodzkim.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kategorycznie zaprzeczył, by wojska ukraińskie przeprowadziły atak na rezydencję Putina. W podobnym tonie wypowiedział się m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.
Sprawę skomentował prezydent USA Donald Trump, mówiąc, że Putin poinformował go o rzekomym ukraińskim ataku, przez co Trump był „bardzo zły”. Przyznał jednak, że możliwe, że do nalotu w ogóle nie doszło.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749532-szopka-z-rezydencja-putina-rosjanie-pokazuja-szczatki-drona
