Szopka z rezydencją Putina. Rosjanie twierdzą, że znaleziono jednego z 91 dronów, który miał rzekomo posłużyć do ataku. Pokazano szczątki maszyny

Władimir Putin / autor: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL/X
Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o znalezieniu zestrzelonego drona, który miał zostać użyty do ataku na rezydencję przywódcy Rosji Władimira Putina w Wałdaju” – przekazała agencja AFP.

Jak wynika z nagrania, opublikowanego przez rosyjski resort obrony, szczątki bezzałogowca miały zostać odnalezione w zalesionym terenie. Według komunikatu strony rosyjskiej, drona użyto do ataku na rezydencję Władimira Putina w Wałdaju w obwodzie nowogrodzkim, do którego miało dojść w nocy z 28 na 29 grudnia. Typ i dokładne przeznaczenie przedstawionego na nagraniu bezzałogowca nie zostały podane do wiadomości, choć - jak zaznaczono - miał on przenosić „głowicę odłamkową”.

Podczas spotkania z dziennikarzami, zorganizowanego w celu przekazania informacji o ataku, dowódca obrony przeciwlotniczej w rosyjskich Wojskach Powietrzno-Kosmicznych, generał Aleksandr Romanienkow, zaprezentował nagranie ukazujące szczątki drona oraz m.in. mapę, przedstawiającą rzekome trasy lotu i miejsca zestrzeleń ukraińskich bezzałogowców, jakoby użytych do ataku.

Rzekomy atak na rezydencję Putina

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow poinformował o nalocie na rezydencję Putina, do którego miało dojść w czasie rozmów na Florydzie prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Według strony rosyjskiej do ataku wykorzystano 91 dronów; wszystkie miały zostać zestrzelone.

Tymczasem ministerstwo obrony Rosji przekazało, że nad całym krajem strącono bądź zniszczono 89 dronów, w tym 18 nad obwodem nowogrodzkim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kategorycznie zaprzeczył, by wojska ukraińskie przeprowadziły atak na rezydencję Putina. W podobnym tonie wypowiedział się m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Sprawę skomentował prezydent USA Donald Trump, mówiąc, że Putin poinformował go o rzekomym ukraińskim ataku, przez co Trump był „bardzo zły”. Przyznał jednak, że możliwe, że do nalotu w ogóle nie doszło.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rzekomy szturm dronów na rezydencję Putina. Francuskie i niemieckie media: „Nie ma dowodów”; „Rosyjska bajka z dreszczykiem”

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

