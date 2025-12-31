Mieszkańcy wyspy Kiritimati, należącej do Kiribati, jako pierwsi na świecie powitają nowy rok 2026 - w środę 31 grudnia o godzinie 11 czasu polskiego. Chwile po nich Nowy Rok świętować będą mieszkańcy Nowej Zelandii, a następnie innych państw wyspiarskich regionu oraz Australii.
W Nowej Zelandii w pierwszej kolejności szampana wypije kilkuset mieszkańców Wysp Chatham. Zaczną oni świętować nadejście 2026 roku zaledwie 15 minut po Kiritimati. 45 minut później Nowy Rok przywitają Nowozelandczycy zamieszkujący stolicę kraju Wellington.
Sytuacja dotycząca obowiązującego na Wyspach Chathman czasu jest nietypowa, gdyż wynika z ich położenia na południku 180 stopni, który w większości pokrywa się z Międzynarodową Linią Zmiany Daty. Wyspy te powinny znaleźć się po drugiej strony tej linii, ale w celu zapewnienia, aby cała Nowa Zelandia obchodziła ten sam dzień, linia ta została nieco przesunięta. Sprawiło to, że dla tego archipelagu powstała specjalna strefa czasowa z wyjątkową różnicą 45 minut przed czasem nowozelandzkim.
Następnie nastanie 2026 roku uczczą mieszkańcy m.in. Fidżi, Tuvalu, Nauru oraz najbardziej położonej na wschód części Rosji, w tym Czukockiego Okręgu Autonomicznego.
Przywitanie Nowego Roku w Australii
O godzinie 14 czasu polskiego Nowy Rok przywita większość Australii. Jednak po grudniowym ataku terrorystycznego na plaży Bondi w Sydney, w którym zginęło 15 osób, świętowanie 2026 roku zostanie ograniczone. Aby uczcić pamięć ofiar, odwołano część uroczystości, w tym festiwal muzyczny Elrow Bondi Beach XXL. Ograniczono również liczbę pokazów fajerwerków w całym mieście. Podczas kultowej imprezy w porcie w Sydney spodziewane są zwiększone środki bezpieczeństwa. W ramach tej uroczystości zaplanowano także oddanie hołdu ofiarom ataku na plaży w Bondi oraz specjalne iluminacje świetlne.
Dwie godziny później, o godzinie 16 czasu polskiego, nadejście 2026 roku świętować będą w Korei Południowej i Japonii. O godzinie 17 Nowy Rok przywitają mieszkańcy Chin, Singapuru oraz Filipin. W Hongkongu władze odwołały pokaz fajerwerków. Choć oficjalnie nie podano powodów tej decyzji, spekuluje się, że jest ona związana z pożarem pod koniec listopada w kompleksie mieszkalnym w tym mieście, który pochłoną życie prawie 160 ofiar. Był to najtragiczniejszy pożar od kilkudziesięciu lat w tym regionie autonomicznym.
O godzinie 18 czasu polskiego nadejście nowego roku 2026 przywitają mieszkańcy Indonezji, Tajlandii, Wietnamu i Kambodży. Władze w stolicy Indonezji, Dżakarcie oraz na popularnej wyspie turystycznej Bali ograniczają noworoczne świętowanie przez wzgląd na tragiczne powodzie i osunięcia ziemi wywołane przez cyklon tropikalny Senyar, który pod koniec listopada spustoszył południowo-wschodnią Azję oraz doprowadził do śmierci blisko 1000 osób na indonezyjskiej wyspie Sumatra. W akcie solidarności z ofiarami tego cyklonu w tych miejscach zadecydowano o zakazie pokazów fajerwerków.
Podczas kolejnych trzech godzin kolejne państwa wkroczą w 2026 rok. Wśród nich znajdą się m.in. Bangladesz, Nepal, Indie, Pakistan, Afganistan czy Iran.
Na Starym Kontynencie rok 2026 jako pierwsza powita Turcja o godzinie 22 w Polsce. Godzinę później szampana z okazji Nowego Roku wypiją Grecy, którzy w Atenach będą mogli oglądać pokaz fajerwerków na tle antycznego Akropolu. Tylko dwie stolice europejskie zapowiedziały dotychczas odwołanie noworocznych imprez z powodów bezpieczeństwa - są to Paryż i Belgrad. Jako ostatnie kraje w Europie Nowy Rok świętować będą Wielka Brytania, Irlandia i Portugalia, gdzie nastąpi to godzinę później niż w Warszawie.
Kiedy Europejczycy będą już żyć w 2026 roku, na zachodniej półkuli odbywać się będą dopiero przygotowywania do obchodów Nowego Roku. W czwartek o godzinie 4 rano czasu polskiego kieliszki z szampanem wzniosą mieszkańcy m.in. Buenos Aires i Rio de Janeiro. Dwie godziny później dołączą do nich Wenezuela, Boliwia, Portoryko czy Dominikana.
W czwartek o godzinie 5 rano czasu polskiego, Nowy Rok zaczną witać Kanadyjczycy. Godzinę później 2026 rok zawita na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i będzie świętowany w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Bostonie. W czwartek o godzinie 9 czasu polskiego rok 2025 zostanie pożegnany na zachodnim wybrzeżu USA, w Los Angeles, Las Vegas i San Francisco.
Wśród zamieszkałych terenów jako ostatnie 2026 rok witać będą Hawaje i Samoa Amerykańskie. Będzie to odpowiednio godz. 11 i 12 czasu polskiego. Godzinę później, gdy Polacy będą siadać 1 stycznia do późnych śniadań lub obiadów, Nowy Rok zawita na niezamieszkałe, stanowiące rezerwat przyrody, amerykańskie wyspy Bakera i Howlanda, leżące na Oceanie Spokojnym.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749500-tak-swiat-przywita-nowy-rok-zacznie-sie-na-kiritimati
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.