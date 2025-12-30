Trwa 1407. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 31 grudnia 2025 r.
00:01. Zełenski: byłoby dobrze, gdyby Trump złożył wizytę w Kijowie, przylatując bezpośrednio samolotem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Kijowie byłaby pożyteczna, zwłaszcza gdyby przyleciał on samolotem bezpośrednio do kraju, którego przestrzeń powietrzna zamknięta jest od początku rosyjskiej inwazji.
Portal Europejska Prawda podał, że Zełenski mówił o tym w rozmowie online z dziennikarzami. Odniósł się do sygnałów ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, że jest on gotów wystąpić przed ukraińskim parlamentem oraz przyjechać do Ukrainy.
Myślę, że to będzie pożyteczne, jeśli prezydent Trump będzie mógł przyjechać. Mówi on o obronie planu zakończenia wojny. Powiedziałem mu: proszę bardzo, będziemy radzi go widzieć
— powiedział Zełenski.
Dodał, że dobrze byłoby, aby prezydent USA przyleciał samolotem nie do Polski, lecz bezpośrednio do Ukrainy.
