Co najmniej 10 mln euro padło łupem złodziei, którzy w nocy z 28 na 29 grudnia dokonali włamania do skarbca banku Sparkasse w Gelsenkirchen na zachodzie Niemiec – poinformowały media. Według agencji dpa może to być jedna z największych kradzieży w historii Niemiec.
Sprawca lub sprawcy włamali się do skarbca wiercąc otwór w ścianie, co w miejscowej policji wywołało skojarzenie z głośną komedią kryminalną „Ocean’s Eleven”. Rzecznik lokalnej policji Thomas Nowaczyk, który odwołał się do tego hollywoodzkiego filmu, powiedział, że kradzieży „dokonano bardzo profesjonalnie”.
Nawet 90 milionów euro!
Szacuje się, że łupem złodziei padło od 10 mln do nawet 90 mln euro.
Okradziony oddział Sparkasse, który znajduje się przy jednej z głównych ulic Gelsenkirchen, poinformował, że złodzieje otworzyli 95 proc. skrytek depozytowych, co bardzo uprawdopodabnia, że wszystkie zostały okradzione. Według szacunków dyrekcji banku kradzież dotknęła łącznie ok. 2,7 tys. klientów.
Dyrekcja obrabowanego Sparkasse przekazała, że zawartość każdej skrytki jest ubezpieczona do kwoty 10,3 tys. euro. W związku z tym poproszono klientów o sprawdzenie, czy zawartość skrytek była dodatkowo ubezpieczona.
Policja poinformowała, że złodzieje prawdopodobnie dostali się do środka przez ścianę w piwnicy skarbca, którą przebili przy użyciu wiertła dużej średnicy. Policjanci poinformowali też, że na nagraniach monitoringu z garażu podziemnego, z którego do piwnicy banku dostali się złodzieje, widać zamaskowanych ludzi, którzy wynoszą duże torby.
Jak dotąd policja nikogo nie zatrzymała w związku z kradzieżą. We wtorek bank był zamknięty; rano zgromadziło się przed nim około 200 osób, które chciały wejść do środka.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749493-zuchwala-kradziez-w-niemczech-miliony-w-rekach-zlodziei
