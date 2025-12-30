Kreml odgraża się po rzekomej próbie ataku na rezydencję Putina. Pieskow: Zaostrzymy stanowisko w rozmowach o Ukrainie

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Plac Czerwony w Moskwie / autor: Fratria
Plac Czerwony w Moskwie / autor: Fratria

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Moskwa zaostrzy swoje stanowisko w rozmowach dotyczących Ukrainy. Ma to być odpowiedź na rzekomy ukraiński atak z użyciem dronów na rezydencję Władimira Putina” – poinformowała agencja Reutera.

Rosja nie wychodzi z procesu rozmów. (…) Będzie kontynuować proces negocjacji i dialog, przede wszystkim z Amerykanami

— powiedział Pieskow podczas rozmowy z przedstawicielami mediów.

Dodał, że Kreml nie uważa za konieczne, aby publicznie informować o tym, na czym dokładnie będzie polegać zaostrzenie stanowiska.

Rzecznik rosyjskiego przywódcy dodał, że „rosyjscy wojskowi wiedzą, jak i czym odpowiedzieć” na działania, które miały zostać podjęte przez Ukrainę. Oznajmił także, że „prowokacje Kijowa” nie są w stanie zatrzymać dialogu Rosji i USA.

Próba ataku na rezydencję Putina

Wczoraj rosyjskie MSZ poinformowało, że Ukraina próbowała w nocy zaatakować dronami rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Według Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji, Ukraińcy użyli 91 dronów, z których wszystkie zostały zestrzelone. Minister powiadomił, że w ataku nikt nie ucierpiał, a bezzałogowce nie wyrządziły żadnej szkody.

Tymczasem ministerstwo obrony Rosji przekazało wczoraj rano, że nad całym krajem strącono bądź zniszczono 89 dronów, w tym 18 nad obwodem nowogrodzkim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kategorycznie zaprzeczył, by wojska ukraińskie przeprowadziły atak na rezydencję Putina. W podobnym tonie wypowiedział się m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Sprawę skomentował również wczoraj prezydent USA Donald Trump, mówiąc, że Putin poinformował go o rzekomym ukraińskim ataku, przez co Trump był „bardzo zły”. Przyznał jednak, że możliwe, że do nalotu w ogóle nie doszło.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 1406. dzień wojny. Rzecznik Sił Obrony Południa Ukrainy: Rosjanie nie zajęli Hulajpola w obwodzie zaporoskim

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych