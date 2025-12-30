„Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Moskwa zaostrzy swoje stanowisko w rozmowach dotyczących Ukrainy. Ma to być odpowiedź na rzekomy ukraiński atak z użyciem dronów na rezydencję Władimira Putina” – poinformowała agencja Reutera.
Rosja nie wychodzi z procesu rozmów. (…) Będzie kontynuować proces negocjacji i dialog, przede wszystkim z Amerykanami
— powiedział Pieskow podczas rozmowy z przedstawicielami mediów.
Dodał, że Kreml nie uważa za konieczne, aby publicznie informować o tym, na czym dokładnie będzie polegać zaostrzenie stanowiska.
Rzecznik rosyjskiego przywódcy dodał, że „rosyjscy wojskowi wiedzą, jak i czym odpowiedzieć” na działania, które miały zostać podjęte przez Ukrainę. Oznajmił także, że „prowokacje Kijowa” nie są w stanie zatrzymać dialogu Rosji i USA.
Próba ataku na rezydencję Putina
Wczoraj rosyjskie MSZ poinformowało, że Ukraina próbowała w nocy zaatakować dronami rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Według Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji, Ukraińcy użyli 91 dronów, z których wszystkie zostały zestrzelone. Minister powiadomił, że w ataku nikt nie ucierpiał, a bezzałogowce nie wyrządziły żadnej szkody.
Tymczasem ministerstwo obrony Rosji przekazało wczoraj rano, że nad całym krajem strącono bądź zniszczono 89 dronów, w tym 18 nad obwodem nowogrodzkim.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kategorycznie zaprzeczył, by wojska ukraińskie przeprowadziły atak na rezydencję Putina. W podobnym tonie wypowiedział się m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.
Sprawę skomentował również wczoraj prezydent USA Donald Trump, mówiąc, że Putin poinformował go o rzekomym ukraińskim ataku, przez co Trump był „bardzo zły”. Przyznał jednak, że możliwe, że do nalotu w ogóle nie doszło.
