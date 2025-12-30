WIDEO

Nie żyje Cecilia Giménez. Zasłynęła "renowacją fresku", który przedstawiał Jezusa Chrystusa. Hiszpanka miała 94 lata

Nie żyje Cecilia Giménez. Hiszpanka miała 94 lata / autor: Fratria/X
Hiszpanka Cecilia Giménez, która przed laty trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie z powodu ‘nieudanej renowacji’ cennego fresku przedstawiającego Jezusa Chrystusa, zmarła w wieku 94 lat” - podała stacja BBC.

Cecilia Giménez zyskała rozgłos w 2012 roku, kiedy postanowiła odnowić XIX‑wieczny fresk „Ecce Homo” znajdujący się w Sanktuarium Miłosierdzia niedaleko Saragossy. Dzieło Elíasa Garcíi Martíneza było w bardzo złym stanie, więc starsza parafianka, kierując się – jak później podkreślano – szczerą chęcią pomocy, zdecydowała się je własnoręcznie odnowić.

Renowacja Giménez stała się popularna w sieci

— przypomniało BBC.

Wielka miłośniczka malarstwa”

Śmierć 94-latki potwierdził burmistrz Borja Eduardo Arilla w poście na Facebooku, w którym uznał ją za „wielką miłośniczkę malarstwa od najmłodszych lat”.

Spoczywaj w pokoju, Cecilio. Zawsze będziemy cię pamiętać

— napisał Eduardo Arilla.

Mimo że początkowo „renowacja” spotkała się z falą krytyki i drwin, z czasem okazała się dla Borja niespodziewanym atutem. Miasteczko, które wcześniej odwiedzało zaledwie około 5 tysięcy turystów rocznie, już w 2013 roku przyciągnęło ponad 40 tysięcy gości. Zainteresowanie freskiem pozwoliło też zebrać ponad 50 tysięcy euro na cele charytatywne. Dziś Borja odwiedzana jest co roku przez 15–20 tysięcy turystów, a słynne malowidło zabezpieczono ochronną szybą.

FB/X/BBC/oprac. Natalia Wierzbicka

