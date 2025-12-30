Chiny nie zaatakują Tajwanu? Trump zapewnia: Przewodniczący Xi nic mi o tym nie powiedział. Nic mnie nie martwi

  • Świat
  • opublikowano:
Prezydent USA Donald Trump / autor: Fratria
Prezydent USA Donald Trump / autor: Fratria

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie martwią go manewry chińskiego wojska wokół Tajwanu i ocenił, że chiński przywódca Xi Jinping nie zdecyduje się na agresję wobec wyspy. Zaznaczył, że Chiny wielokrotnie wcześniej prowadziły ćwiczenia wojskowe w tym obszarze.

Mam świetne relacje z przewodniczącym Xi, a on nic mi o tym nie powiedział. Oczywiście, że to widziałem, ale on nic mi o tym nie powiedział i nie sądzę, żeby miał to zrobić (zaatakować Tajwan - PAP). Nic mnie nie martwi

— oznajmił Trump, pytany o sprawę podczas wspólnej konferencji z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Mar-a-Lago na Florydzie.

Trump podkreślił, że chińska marynarka wojenna prowadzi ćwiczenia wokół Tajwanu „od 20 lat” i w przeszłości były one w

Ludzie podchodzą do tego trochę inaczej, ale w rzeczywistości (poprzednie ćwiczenia były) na większą skalę niż teraz. Zobaczymy. Ale oni tak robią od 20-25 lat

— dodał.

Manewry Chin wokół Tajwanu

Armia chińska poinformowała o rozpoczęciu manewrów swych sił zbrojnych z użyciem ostrej amunicji wokół Tajwanu. Uczestniczą w nich okręty wojenne, wojska lądowe i lotnictwo. Wcześniej zapowiadano, że manewry rozpoczną się we wtorek. Władze Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

Jak głosi komunikat chińskiego dowództwa, w manewrach uczestniczą „niszczyciele, fregaty, myśliwce, bombowce i drony” a cele znajdują się na północ i południowy zachód od Tajwanu.

Oficjalna chińska agencja Xinhua opublikowała grafikę przedstawiającą pięć stref wokół wyspy, w których będą obowiązywać ograniczenia ruchu statków i samolotów.

Rzecznik dowództwa chińskiego Wschodniego Teatru Wojskowego płk Shi Yi przekazał, że celem manewrów pod kryptonimem „Sprawiedliwa Misja 2025” będzie „sprawdzenie gotowości sił morskich i powietrznych do kontroli kluczowych portów i innych rejonów”. Dodał, że w manewrach uczestniczyć będzie marynarka wojenna, wojska lądowe i lotnictwo.

Shi Yi dodał, że manewry „są poważnym ostrzeżeniem dla tajwańskich sił separatystycznych i zewnętrznej ingerencji”.

Rząd Tajwanu oskarżył tymczasem Pekin o naruszenie tajwańskich wód terytorialnych. Władze w Tajpej poinformowały o postawieniu swoich sił w stan gotowości i nazwały chiński rząd „największym niszczycielem pokoju”.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych