Trwa 1406. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 30 grudnia 2025 r.
00:01. Rzecznik wojskowy: Rosjanie nie zajęli Hulajpola w obwodzie zaporoskim
Wojska rosyjskie nie zajęły miasta Hulajpole w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy – oświadczył rzecznik Sił Obrony Południa Ukrainy Władysław Wołoszyn w komentarzu dla agencji Interfax-Ukraina.
Wcześniej media rosyjskie podały, że Hulajpole znajduje się w rękach Rosjan. Przywódca Rosji Władimir Putin zapowiedział, że jego armia będzie kontynuować działania ofensywne w celu zajęcia miasta Zaporoże.
Prawie całe Hulajpole to strefa, w której trwają walki. Przeciwnik próbuje umacniać się w mieście, nawet zdejmując pododdziały z innych odcinków. W szczególności przerzuca pododdziały z Werbowego i Zatyszszia (na wschód od miasta Zaporoże – PAP), aby się umocniły do dalszych działań szturmowych. Takie grupy staramy się jednak niszczyć
— powiedział Wołoszyn.
Podkreślił, że obecnie walki w rejonie Hulajpola trwają i ich intensywność nie maleje, jednak wojska ukraińskie nadal utrzymują pozycje w większej części miasta.
Mówiąc wprost, w jednym domu mogą być nasi, a w sąsiednim domu mogą być Rosjanie. To są takie walki miejskie. A więc o Hulajpole trwają teraz intensywne walki
— zaznaczył rzecznik.
Wołoszyn wyjaśnił, że przeciwnik próbuje wejść do Hulajpola zarówno od północy (od strony miejscowości Warwariwka), jak i od południa (w rejonie miejscowości Zaliznyczne). Według niego obserwowana jest wzmożona aktywność przeciwnika na odcinku w pobliżu Zaliznycznego.
Rosjanie „podchodzą nawet bliżej do zachodniej części (Hulajpola). Tam próbują przebywać w budynkach, następnie prowadzimy oczyszczanie i wypieramy ich stamtąd, ale nie jest to proste” – powiedział Wołoszyn.
Wcześniej agencja Reutera przekazała, że Putin zapowiedział, iż jego wojska będą kontynuować działania ofensywne w celu zajęcia miasta Zaporoże.
Przeciwnik szykował się do obrony Zaporoża przez wiele lat, ale wojska Federacji Rosyjskiej są w stanie wypełniać zadania na tym kierunku
— powiedział Putin podczas spotkania z szefem Sztabu Generalnego generałem Walerijem Gierasimowem i kadrą dowódczą. Według przywódcy siłom rosyjskim udało się przerwać ukraińską obronę.
Putin przekonywał również, że „operacja wyzwolenia Donbasu, obwodów zaporoskiego i chersońskiego przebiega zgodnie z planem”. Według Gierasimowa Ukraina jest obecnie w defensywie, a siły rosyjskie „nacierają na całej linii frontu” i w 2025 r. opanowały obszar o powierzchni blisko 6,5 tys. kilometrów kwadratowych. W ocenie Putina jest to „zadowalające tempo” ofensywy.
Wcześniej rosyjskie media informowały o zajęciu Hulajpola, jednak według źródeł ukraińskich miejscowość nie jest okrążona, a walki na tym odcinku trwają. Miasto znajduje się w tzw. szarej strefie, gdzie pozycje obu stron mogą znajdować się bardzo blisko siebie; jest to także obszar dużej aktywności bezzałogowców, co sprawia, że logistyka jest tam znacząco utrudniona.
Ukraińskie władze cywilne i wojskowe konsekwentnie podkreślają, że rosyjskie raporty o postępach na froncie są często niezgodne ze stanem faktycznym i służą głównie celom propagandowym - podobnie jak zapowiedzi dotyczące celów, które Kreml spodziewa się zrealizować w przyszłości.
