„Prezydent USA Donald Trump zakończył pozytywną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem dotyczącą Ukrainy” - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Nie podała szczegółów rozmowy. Doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że prezydent USA został poinformowany przez Władimira Putina o rzekomej próbie ataku na rezydencję rosyjskiego przywódcy w obwodzie nowogrodzkim. Rewelacjom tym zaprzeczał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Prezydent Trump zakończył pozytywną rozmowę z Władimirem Putinem dotyczącą Ukrainy
— napisała Leavitt w jednozdaniowym wpisie na platformie X.
Ani rzeczniczka, ani sam Trump dotychczas nie zdradzili szczegółów dotyczących treści rozmowy.
Kolejna rozmowa z Putinem
Prezydent USA już zapowiadał podczas spotkania w Mar-a-Lago na Florydzie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że odbędzie kolejną rozmowę z Putinem po spotkaniu z ukraińskim przywódcą. Trump i Putin rozmawiali też telefonicznie przed spotkaniem amerykańskiego przywódcy z Zełenskim, zaś Trump relacjonował potem, że Putin jest bardzo poważnie zainteresowany pokojem i że wierzy w jego deklaracje na ten temat.
Według Trumpa Putin wyraził też wolę współpracy z Ukrainą w sprawie okupowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, a także wkładu w odbudowę Ukrainy. Amerykański prezydent ocenił, że Putin chce, by Ukraina odniosła sukces.
Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu)
— mówił Trump.
Prezydent Putin był bardzo hojny w swoich uczuciach wobec sukcesu Ukrainy, w tym dostarczania energii, prądu i innych dóbr po bardzo niskich cenach
— dodał.
Oskarżenia Rosji
Doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że prezydent USA Donald Trump został poinformowany przez Władimira Putina o rzekomej próbie ataku na rezydencję rosyjskiego przywódcy w obwodzie nowogrodzkim.
Uszakow przekazał, że Putin w rozmowie telefonicznej z Trumpem ostrzegł, iż w wyniku tego incydentu Rosja zmieni swoje stanowisko negocjacyjne w trwających rozmowach na temat zakończenia wojny.
Prezydent USA był zszokowany tą wiadomością, dosłownie oburzony, powiedział, że nie mógł nawet wyobrazić sobie tak szalonych działań
— stwierdził Uszakow, cytowany przez rosyjskie media. Jak dodał, Putin powiedział Trumpowi, że działania te „nie pozostaną bez odpowiedzi”.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył wcześniej, że Ukraina próbowała zaatakować 91 dronami państwową rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Dodał, że wszystkie bezzałogowce zostały zestrzelone. Jak zaznaczył portal Meduza, Ławrow nie przedstawił żadnych dowodów na te twierdzenia.
W reakcji na oskarżenia szefa rosyjskiego MSZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał je próbą „storpedowania negocjacji pokojowych” i kategorycznie zaprzeczył rosyjskim zarzutom.
Adrian Siwek/PAP
