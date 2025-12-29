Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Ukraina próbowała zaatakować dronami państwową rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim – podał Reuters, powołując się na agencję Interfax. Kategorycznie zaprzeczył temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Według Ławrowa, Ukraina wypuściła na rezydencję Putina 91 bezzałogowych statków powietrznych. Wszystkie miały zostać zestrzelone. Minister zapowiedział działania odwetowe na atak.
Strona rosyjska zapowiedziała, że będzie kontynuować negocjacje na temat zakończenia wojny na Ukrainie, ale zmieni swoje stanowisko.
Reakcja Zełeńskiego
W reakcji na oskarżenia szefa rosyjskiego MSZ, prezydent Zełenski nazwał je próbą „storpedowania negocjacji pokojowych”. Ukraiński przywódca dodał, że zarzuty to „przygotowanie gruntu pod uderzenie w ukraińskie budynki rządowe”.
Rosja znów to robi, używając niebezpiecznych oświadczeń, aby podważyć wszystkie osiągnięcia naszych wspólnych wysiłków dyplomatycznych z zespołem prezydenta Trumpa. Nadal współpracujemy, aby zbliżyć się do pokoju
— wskazał.
Ta rzekoma historia o „uderzeniu w rezydencję” jest całkowitą fikcją mającą na celu uzasadnienie dodatkowych ataków na Ukrainę, w tym Kijów, a także odmowę podjęcia przez Rosję niezbędnych kroków w celu zakończenia wojny. Typowe rosyjskie kłamstwa. Co więcej, Rosjanie już w przeszłości atakowali Kijów, w tym budynek Rady Ministrów
— zaznaczył.
Ukraina nie podejmuje działań, które mogłyby podważyć dyplomację. Wręcz przeciwnie, to Rosja zawsze podejmuje takie działania. Jest to jedna z wielu różnic między nami
— podsumował Zełenski.
Szef ukraińskiego MSZ: To manipulacja
**To jest manipulacja, która ma podważyć proces pokojowy i uzasadnić dalsze ataki Rosji na Ukrainę – oświadczył szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, komentując doniesienia z Moskwy.
Rosyjskie manipulacje dotyczące rzekomej »próby ataku na rezydencję Putina« są sfabrykowane tylko w jednym celu: stworzenia pretekstu i fałszywego uzasadnienia dla dalszych ataków Rosji na Ukrainę, a także podważenia i utrudnienia procesu pokojowego
– napisał Sybiha w serwisie X. Ocenił, że jest to typowa rosyjska taktyka, która polega na oskarżaniu drugiej strony o to, co samemu się robi i planuje.
Po pierwsze, Rosja już w tym roku zaatakowała budynek ukraińskiego rządu. Po drugie, Ukraina atakuje wyłącznie legalne cele wojskowe na terytorium Rosji — w odpowiedzi na rosyjskie ataki na Ukrainę. Po trzecie, Rosja jest agresorem, a Ukraina jest krajem, który został zaatakowany i broni się zgodnie z artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych
– podkreślił, uznając że nie może istnieć „fałszywa równoważność” pomiędzy agresorem a krajem, który broni się przed agresją.
„Wzywamy świat do potępienia prowokacyjnych oświadczeń Rosji, mających na celu utrudnienie konstruktywnego procesu pokojowego. Ukraina pozostaje zaangażowana w działania pokojowe pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, przy współudziale partnerów europejskich”
– napisał szef ukraińskiej dyplomacji.
Podsumowanie
Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oskarżył Ukrainę o próbę ataku dronami na rezydencję Władimira Putina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kategorycznie zaprzeczył tym zarzutom, nazywając je fikcją i próbą storpedowania rozmów pokojowych.
CZYTAJ TAKŻE:
— Ukraina negocjuje ws. gwarancji bezpieczeństwa. Zełenski przedstawił propozycje: „Chcielibyśmy rozważyć możliwość 30, 40, 50 lat”
— Niemieckie i francuskie media niezadowolone z rozmów Trump-Zełenski na Florydzie. „Przełom? Nie ma. Szczegóły prawie nie padają”
— Zełenski jest już w drodze do USA. „Potrzebujemy silnych gwarancji bezpieczeństwa. Z pewnością można znaleźć kompromis”
Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749395-lawrow-oskarza-ukraine-o-atak-na-putina-zelenski-dementuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.