Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar podkreślił w rozmowie z PAP, że mimo zbliżenia do rozmów pokojowych po spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem, Ukraina nigdy nie zgodzi się na oddanie Rosji jakiejkolwiek części swojego terytorium.
Zapytany dziś w Studiu PAP o spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem na Florydzie, Bodnar ocenił, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia wojny.
Teraz jest zadanie główne, żeby namówić do tego stronę rosyjską, czyli agresora, który musi z jednej strony wziąć odpowiedzialność, z drugiej strony także zgodzić się na warunki pokoju
— zaznaczył.
Pytany, czy społeczeństwo ukraińskie jest gotowe na utratę części terytorium, w tym Donbasu, w imię pokoju, odpowiedział, że nikt w Ukrainie „nigdy nie zgodzi się na to, żeby te terytoria były uznane za rosyjskie”.
Nikt nie zmusi Ukrainy do oddania terytorium
Nie ma takiej siły, która by zmusiła społeczeństwo, czy rząd ukraiński do oddania terytorium (…) Walczymy już 11 lat, bo wojna trwała dość długo, najwięcej na Donbasie i nikt żadnych terytoriów w Rosji nie przekaże
— podkreślił ambasador.
Zdaniem Bodnara, najbliższe tygodnie mogą doprowadzić do osiągnięcia kompromisu i w jego ocenie, zajęte przez Rosjan terytoria mogłyby być uznane za „strefę wolnego handlu” z rozmieszonymi siłami pokojowymi np. międzynarodowej misji, która utrzymywałaby porządek. Jak podkreślił, jest to i pozostanie suwerenne terytorium Ukrainy.
Po wczorajszym spotkaniu prezydenci Ukrainy i USA ogłosili m.in., że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny.
Zełenski zapewnił, że uzgodniono gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy. Natomiast Trump przekazał, że uzgodniono ok. 95 proc. kwestii, choć przyznał, że wciąż pozostały „jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie”, w tym sprawa pozostałych nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. Sugerował przy tym, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.
Adam Bąkowski/PAP
