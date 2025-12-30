Szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó ocenił w długim wpisie na Facebooku, że dla jego kraju „jedną z największych batalii 2026 roku będzie bunt Węgrów przeciwko brukselskiemu paktowi migracyjnemu, który wejdzie w życie latem”. „Ważne jest, aby wszyscy jasno powiedzieli: tak jak w 2025 roku, tak w 2026 roku nie wpuścimy na Węgry ani jednego migranta i nie zapłacimy ani jednego forinta z pieniędzy Węgrów za innych migrantów” - zaznaczył polityk, który zwrócił uwagę, że węgierskie partie opozycyjne: TISZA i DK, opowiadają się za przyjęciem paktu migracyjnego.
Rząd Viktora Orbana od lat wykazuje się nieprzejednaną postawą w kwestii migrantów. Szef MSZ w Budapeszcie Péter Szijjártó ocenił we wpisie na Facebooku, że dla obywateli jego kraju będzie to w 2026 r. gorący temat.
„Ani jednego migranta, ani jednego forinta”
Ważne jest, aby wszyscy jasno powiedzieli: tak jak w 2025 roku, tak w 2026 roku nie wpuścimy na Węgry ani jednego migranta i nie zapłacimy ani jednego forinta z pieniędzy Węgrów za innych migrantów. Wydaje się to teraz odległe, ale jedną z największych batalii 2026 roku będzie bunt Węgrów przeciwko brukselskiemu paktowi migracyjnemu, który wejdzie w życie latem. To rozporządzenie, które na papierze ma „udoskonalić europejski system azylowy”, ale w praktyce oznaczałoby dla Węgier jedynie przymus: albo przyjmujesz migrantów, albo płacisz
— napisał Szijjártó.
Jest absolutnie jasne, że nie wpuścimy tu ani jednego migranta – oni już o tym wiedzą – ale to po prostu absurd, że chcą zmusić nas, Węgrów, do płacenia(…). Nas, którzy zbudowaliśmy ogrodzenie na własny koszt i chronimy zewnętrzną granicę Unii od ponad dziesięciu lat. Nas, którzy obecnie jesteśmy karani grzywną w wysokości miliona euro dziennie tylko za to, że nie wpuszczamy migrantów do naszego kraju. Na zachód od nas nie podjęli żadnych działań i nie byli w stanie lub nie chcieli chronić się przed migrantami. To kraje, w których sytuacja bezpieczeństwa pogorszyła się do tego stopnia, że nadwyręża już ramy społeczne i dlatego teraz chcą pozbyć się migrantów w ramach Paktu Migracyjnego
— podkreślił minister.
Węgierska opozycja za paktem migracyjnym
Również w 2026 r. powiemy temu „nie” i mówimy to już z góry: Węgry nie wdrożą środków Paktu Migracyjnego. Nie chcemy migrantów, nie chcemy społeczeństw równoległych i nie chcemy spędzać świąt Bożego Narodzenia pod groźbą terroryzmu
— wskazał Szijjártó
Ale nie miejmy wątpliwości, marionetki z Brukseli by tego nie zrobiły, pozwoliłyby również, aby Węgry stały się krajem imigracyjnym. Tisza i DK poparły Brukselski Pakt Migracyjny. Tak właśnie patrzymy w przyszłość, w rok 2026. W przyszłym roku potrzebna będzie siła całego narodu, ponieważ Bruksela chce rozpocząć przesiedlanie migrantów na Węgry, czemu może zapobiec tylko rząd krajowy
— zapowiedział szef węgierskiej dyplomacji.
Czy Polska również faktycznie pójdzie tą drogą, czy też wszystko znów sprowadzi się do Tuskowego „robimy, nie gadamy”, po którym wkrótce i tak okaże się, że dużo gadamy, ale robimy - niekoniecznie?
Podsumowanie
Szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó zapowiedział, że jednym z najgorętszych tematów politycznych w 2026 roku będzie sprzeciw Węgier wobec unijnego paktu migracyjnego. Podkreślił, że rząd Viktora Orbána nie zgodzi się ani na przyjmowanie migrantów, ani na płacenie za ich nieprzyjmowanie, krytykując presję ze strony Brukseli oraz kary finansowe nakładane na Węgry. Jednocześnie oskarżył węgierską opozycję (TISZA i DK) o popieranie paktu i zapowiedział, że tylko obecny rząd może zapobiec jego wdrożeniu w kraju.
FB/Joanna Jaszczuk
