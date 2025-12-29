Wielka Brytania potrzebuje 800 mld funtów, aby do 2040 r. zrealizować zobowiązania dotyczące zwiększenia wydatków na obronność, w tym rozbudowy infrastruktury wojskowej i przemysłowej - podał „Financial Times”, powołując się na raport firmy konsultingowej EY Partheon.
Redakcja przypomniała, że Londyn zapowiedział zwiększenie wydatków na obronność do 3,5 proc. PKB do 2035 r., a dodatkowe 1,5 proc. ma zostać przeznaczone na szersze potrzeby związane z bezpieczeństwem. Jednocześnie, jak przypomniano, prezydent USA Donald Trump wywiera presję na sojuszników z NATO, żądając od nich do wnoszenia większego wkładu w obronność.
„FT” poinformował, że wśród niedofinansowanych inwestycji znajdują się m.in. budowa nowych koszar, fabryk amunicji i wojskowych centrów morskich.
Konieczne będą dalsze inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową, aby zwiększyć mobilność wojskową, a także w odporność łańcucha dostaw i technologie o znaczeniu strategicznym
— oceniła gazeta.
Brytyjskie zobowiązanie do zwiększenia wydatków na obronność do 3 proc. PKB w kolejnej kadencji parlamentu i 3,5 proc. do 2035 r. nie zostało jeszcze uwzględnione w prognozach finansowych rządu.
Nowe priorytety obronne zmieniają agendę kapitałową kraju
— powiedział Mats Persson, ekspert ds. makroekonomii i geostrategii w EY w Wielkiej Brytanii.
Wyzwania finansowe przed Wielką Brytanią
Analityk przewiduje, że Wielka Brytania będzie musiała zmierzyć się z rosnącym zapotrzebowaniem na finansowanie w ciągu najbliższych 15 lat z powodu „jednoczesnych transformacji” w sektorach energetycznym, infrastrukturalnym, ochrony zdrowia i obronnym.
Rzecznik brytyjskiego departamentu skarbu skomentował te doniesienia, oświadczając, że rząd przeznaczył dodatkowe 5 mld funtów na inwestycje związane z obronnością, planowane w latach 2025-26.
Naszym celem jest przeznaczenie 3 proc. PKB na obronność w następnej kadencji parlamentu, jeśli tylko pozwolą na to warunki gospodarcze i fiskalne
— dodał.
Kolejne wybory powszechne w Wielkiej Brytanii mają odbyć się nie później niż 15 sierpnia 2029 r.
