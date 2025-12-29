wideo

Co najmniej 13 osób zginęło, a niemal 100 zostało rannych w wyniku wykolejenia pociągu pasażerskiego w Meksyku - do tragedii doszło w stanie Oaxaca, gdzie składem podróżowało około 250 osób.

Do katastrofy pociągu linii Interoceanic Train, której przyczyny jeszcze nie ustalono, doszło w pobliżu miasta Nizanda.

Jak poinformowała na platformie X prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, 36 osób wymagało pomocy medycznej a 5 znajduje się w stanie krytycznym.

Ranni przebywają w szpitalach IMSS w Matías Romero i Salina Cruz, a także w szpitalach IMSS-Bienestar w Juchitán i Ixtepec […] Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie koordynować działania

— dodała prezydent.

Konkurencja dla Kanału Panamskiego

Linia kolejowa Interoceanic Train została zainaugurowana w 2023 r. za rządów poprzedniego prezydenta Andresa Manuela Obradora i jest częścią szerszego projektu Interoceanic Corridor łączącego leżący nad Pacyfikiem port Salina Cruz z Coatzacoalcos nad Zatoką Meksykańską.

Projekt ma zintensyfikować ruch pasażerski i towarowy i w zamyśle projektantów stanowić konkurencję dla Kanału Panamskiego.

