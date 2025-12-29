Co najmniej 13 osób zginęło, a niemal 100 zostało rannych w wyniku wykolejenia pociągu pasażerskiego w Meksyku - do tragedii doszło w stanie Oaxaca, gdzie składem podróżowało około 250 osób.
Do katastrofy pociągu linii Interoceanic Train, której przyczyny jeszcze nie ustalono, doszło w pobliżu miasta Nizanda.
Jak poinformowała na platformie X prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, 36 osób wymagało pomocy medycznej a 5 znajduje się w stanie krytycznym.
Ranni przebywają w szpitalach IMSS w Matías Romero i Salina Cruz, a także w szpitalach IMSS-Bienestar w Juchitán i Ixtepec […] Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie koordynować działania
— dodała prezydent.
Konkurencja dla Kanału Panamskiego
Linia kolejowa Interoceanic Train została zainaugurowana w 2023 r. za rządów poprzedniego prezydenta Andresa Manuela Obradora i jest częścią szerszego projektu Interoceanic Corridor łączącego leżący nad Pacyfikiem port Salina Cruz z Coatzacoalcos nad Zatoką Meksykańską.
Projekt ma zintensyfikować ruch pasażerski i towarowy i w zamyśle projektantów stanowić konkurencję dla Kanału Panamskiego.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749351-13-ofiar-wykolejenia-pociagu-w-meksyku-prawie-100-rannych
