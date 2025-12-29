Choć zarówno przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump, jak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po wczorajszym spotkaniu na Florydzie mówili o postępach i „znaczących rezultatach”, niemieckie i francuskie media są innego zdania. „Przełom? Nie ma. Szczegóły uzgodnień? Prawie nie padają” - pisze „Spiegel”. „Droga do podpisania planu pokojowego między Ukrainą i Rosją, prawie cztery lata po rozpoczęciu wojny, wydaje się niepewna” - czytamy w „Le Monde”.
Zbliżamy się do końca i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko porozumienia - powiedział wczoraj wieczorem prezydent USA Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie. Zełenski ocenił tymczasem, że w 100 proc. uzgodniono już gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
A jak patrzy na rozmowy na Florydzie zachodnioeuropejska prasa?
„SZ”: Spotkanie „bardziej harmonijne” niż lutowe
Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” ocenia, że ostatnie w tym roku spotkanie Trumpa i Zełenskiego „przebiegło bardziej harmonijnie” niż to w lutym, gdy podczas rozmów obu przywódców w Białym Domu doszło między nimi do publicznego sporu. Z drugiej strony po spotkaniu w niedzielę „trzymali się ogólników, gdy pytano ich o konkretne postępy w poszczególnych kwestiach”.
Rozmowy mają być kontynuowane w nadchodzących tygodniach, ale Trump tym razem nie podał żadnego terminu ostatecznego porozumienia
— odnotowuje „SZ”.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” zauważa, że choć przywódcy mówili o postępach, to żaden z nich „nie zdradził, na czym dokładnie one polegają”. Trump w przeszłości często sięgał po podobne sformułowania, m.in. o „dobrej drodze” i gotowości obu stron wojny do zawarcia pokoju.
Jedną z głównych kwestii, w których szczegóły pozostają nieustalone, jest przyszłość Donbasu - przypomina dziennik. Kijów odmawia oddania Rosji terenów, których ta nie zdobyła, a USA jako kompromis proponują utworzenie w tym regionie „wolnej strefy ekonomicznej”.
W „FAZ” czytamy, że zespoły negocjacyjne mają kontynuować rozmowy już w przyszłym tygodniu. W styczniu planowane ma być natomiast w Waszyngtonie kolejne spotkanie z udziałem Ukrainy i państw europejskich.
Gazeta odnotowuje też, że w niedzielę „ukraiński prezydent zareagował śmiechem, gdy (na wspólnej konferencji prasowej - PAP) Trump stwierdził, że Putin powiedział, iż zależy mu na dobrobycie Ukrainy”.
Zełenski liczy na większą presję USA na Rosję
Tygodnik „Der Spiegel”, podsumowując rozmowy na Florydzie, pisze: „Przełom? Nie ma. Szczegóły uzgodnień? Prawie nie padają”.
Nadal nie ma też porozumienia między Amerykanami a Ukraińcami w sprawie statusu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a jeszcze bardziej problematyczna jest kwestia podziału terytorium
— dodaje.
W ocenie „Spiegla” ukraiński prezydent „najpewniej nie ma złudzeń, że obecny, w dużej mierze uzgodniony z USA plan pokojowy mógłby być dla Putina do zaakceptowania”. Zamiast tego Zełenski liczy, że Trump wywrze na Rosję większą presję, jeśli Putin odrzuci kompromis - co, jak pisze gazeta, ukraiński prezydent miał przekazać w sobotę w rozmowie z europejskimi przywódcami.
„Gdy Trump rozmawia z Putinem, zawsze jest to zła wiadomość”
Francuski dziennik „Le Monde” cytuje wypowiedzi obu przywódców dla prasy: według Trumpa osiągnięto postęp, a zdaniem Zełenskiego było to bardzo dobre spotkanie. Niemniej nie osiągnięto „żadnych decydujących przełomów” - podkreśla „Le Monde”.
Droga do podpisania planu pokojowego między Ukrainą i Rosją, prawie cztery lata po rozpoczęciu wojny, wydaje się niepewna
— dodaje.
Nadzieje na to, że po spotkaniu w Palm Beach nastąpi cudowne zbliżenie poglądów Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i krajów europejskich zmniejszyły się na kilka minut przed przybyciem Zełenskiego do (posiadłości Trumpa w tym mieście - PAP) Mar-a-Lago. Krótko przed przyjęciem gościa (…) Donald Trump poinformował, że odbył »bardzo owocną« rozmowę z Władimirem Putinem. To zły znak dla europejskich dyplomatów, którzy wiedzą, do jakiego stopnia amerykański prezydent jest wrażliwy na argumenty gospodarza Kremla
— zauważa „Le Monde”.
Dziennik cytuje wypowiedź ukraińskiego parlamentarzysty Ołeksandra Mereżki, który uznał, że „gdy Trump rozmawia z Putinem, to zawsze jest to zła wiadomość”.
„Le Monde” dodaje jednak, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy „mogą znaleźć w niedzielnym spotkaniu kilka powodów do nadziei”. Jednym z nich jest to, że spotkanie prezydentów nie potoczyło się źle (jak rozmowy Trumpa i Zełenskiego w Białym Domu w lutym - PAP).
Niemniej, nadal są powody do niepokoju.
Amerykański prezydent znów postawił na jednej płaszczyźnie kraj, który dokonał napaści, i kraj zaatakowany, i wydaje się, że darzy Putina pełnym zaufaniem, uważając, że ten gorąco chce pokoju
— zwraca uwagę „Le Monde”.
Podsumowanie
Europejskie media sceptycznie oceniają spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego na Florydzie. Choć obaj przywódcy mówili o postępach, niemieckie i francuskie dzienniki podkreślają brak konkretów, brak przełomu oraz niejasności dotyczące kluczowych kwestii, takich jak podział terytoriów czy status Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Prasa wskazuje, że droga do porozumienia pokojowego pozostaje niepewna, a dodatkowy niepokój w Europie budzą kontakty Trumpa z Władimirem Putinem oraz jego skłonność do zrównywania stron konfliktu.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
