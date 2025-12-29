Armia chińska poinformowała dzisiaj o rozpoczęciu manewrów swych sił zbrojnych z użyciem ostrej amunicji wokół Tajwanu. Uczestniczą w nich okręty wojenne, wojska lądowe i lotnictwo. Wcześniej zapowiadano, że manewry rozpoczną się we wtorek. Władze Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.
Jak głosi komunikat chińskiego dowództwa, w manewrach uczestniczą „niszczyciele, fregaty, myśliwce, bombowce i drony” a cele znajdują się na północ i południowy zachód od Tajwanu.
Oficjalna chińska agencja Xinhua opublikowała grafikę przedstawiającą pięć stref wokół wyspy, w których będą obowiązywać ograniczenia ruchu statków i samolotów.
Rzecznik dowództwa chińskiego Wschodniego Teatru Wojskowego płk. Shi Yi przekazał, że celem manewrów pod kryptonimem „Sprawiedliwa Misja 2025” będzie „sprawdzenie gotowości sił morskich i powietrznych do kontroli kluczowych portów i innych rejonów”. Dodał, że w manewrach uczestniczyć będzie marynarka wojenna, wojska lądowe i lotnictwo.
Shi Yi dodał, że manewry „są poważnym ostrzeżeniem dla tajwańskich sił separatystycznych i zewnętrznej ingerencji”.
Tajwan wzywa Pekin do zakończenia manewrów
Władze Tajwanu potępiły w poniedziałek chińskie manewry określając je jako „militarne zastraszanie” i podkreśliły „gotowość do obrony demokracji”. Wezwano Pekin do niezwłocznego wstrzymania manewrów a także aby „nie pomylił się w ocenie sytuacji i nie narażał na szwank pokoju w regionie”.
Armia tajwańska zapowiedziała wzmożenie stopnia alertu, rozmieszczenie „odpowiednich sił” i utworzenie „centrum odpowiedzi” na ewentualny atak.
Pekin uważa demokratycznie rządzony Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i dąży do jej inkorporacji nie wykluczając użycia do tego celu siły
