Trwa 1405. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.
18:56. Putin podpisał dekret o poborze do wojska w 2026 roku
Putin podpisał dekret o poborze do wojska na nowy rok 2026. Dokument został opublikowany na portalu aktów prawnych. Po raz pierwszy docelowe dane dotyczące poboru zostaną opublikowane tylko raz na cały rok.
„Od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku zostanie przeprowadzony pobór 261 000 obywateli Federacji Rosyjskiej w wieku od 18 do 30 lat, którzy nie są w rezerwie i podlegają poborowi” – czytamy w dekrecie. Jest to pierwszy raz, kiedy głowa państwa podpisała taki dekret od czasu wejścia w życie ustawy ustanawiającej całoroczny pobór do wojska. Jednak pomimo tego przepisu, poborowi będą nadal wysyłani do sił zbrojnych dwa razy w roku – od 1 kwietnia do 15 lipca oraz od 1 października do 31 grudnia.
18:10. Sybiha: Rosyjskie doniesienia o rzekomym ataku na rezydencję Putina to manipulacja
To jest manipulacja, która ma podważyć proces pokojowy i uzasadnić dalsze ataki Rosji na Ukrainę – oświadczył szef MSZ w Kijowie Andrij Sybiha, komentując doniesienia z Moskwy, jakoby siły ukraińskie próbowały zaatakować dronami rezydencję rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.
„Rosyjskie manipulacje dotyczące rzekomej »próby ataku na rezydencję Putina« są sfabrykowane tylko w jednym celu: stworzenia pretekstu i fałszywego uzasadnienia dla dalszych ataków Rosji na Ukrainę, a także podważenia i utrudnienia procesu pokojowego” – napisał Sybiha w serwisie X. Minister ocenił, że jest to typowa rosyjska taktyka, która polega na oskarżaniu drugiej strony o to, co samemu się robi i planuje.
„Po pierwsze, Rosja już w tym roku zaatakowała budynek ukraińskiego rządu. Po drugie, Ukraina atakuje wyłącznie legalne cele wojskowe na terytorium Rosji — w odpowiedzi na rosyjskie ataki na Ukrainę. Po trzecie, Rosja jest agresorem, a Ukraina jest krajem, który został zaatakowany i broni się zgodnie z artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych” – podkreślił.
Sybiha uznał, że nie może istnieć „fałszywa równoważność” pomiędzy agresorem a krajem, który broni się przed agresją.
„Wzywamy świat do potępienia prowokacyjnych oświadczeń Rosji, mających na celu utrudnienie konstruktywnego procesu pokojowego. Ukraina pozostaje zaangażowana w działania pokojowe pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, przy współudziale partnerów europejskich” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji.
17:45. Zełenski odpiera zarzuty
Wołodymyr Zelenski zareagował na słowa Ławrowa o ataku na rezydencję Putina. Na portalu X napisał:
“Rosja znów to robi, posługując się niebezpiecznymi oświadczeniami, aby podważyć wszelkie osiągnięcia naszych wspólnych wysiłków dyplomatycznych z ekipą prezydenta Trumpa. Nadal współpracujemy, aby przybliżyć pokój.”
Zadeklarował, że informacja ta jest zmyślona i ma usprawiedliwić kolejne ataki na Ukrainę.
“Ukraina nie podejmuje działań, które mogłyby podważyć dyplomację. (…) Kluczowe jest, aby świat nie milczał teraz. Nie możemy pozwolić Rosji podważać wysiłków na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju” - czytamy.
17:30. Przygotowania do działań bojowych
17:20. Biały Dom: Trump odbył pozytywną rozmowę z Putinem na temat Ukrainy
Prezydent USA Donald Trump zakończył pozytywną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem dotyczącą Ukrainy - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Nie podała szczegółów rozmowy przywódców. „Prezydent Trump zakończył pozytywną rozmowę z Władimirem Putinem dotyczącą Ukrainy” - napisała Leavitt w jednozdaniowym wpisie na platformie X. Ani rzeczniczka, ani sam Trump dotychczas nie zdradzili szczegółów dotyczących treści rozmowy.
Prezydent USA już w niedzielę zapowiadał podczas spotkania w Mar-a-Lago na Florydzie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że odbędzie kolejną rozmowę z Putinem po spotkaniu z ukraińskim przywódcą. Trump i Putin rozmawiali też telefonicznie przed spotkaniem amerykańskiego przywódcy z Zełenskim, zaś Trump relacjonował potem, że Putin jest bardzo poważnie zainteresowany pokojem i że wierzy w jego deklaracje na ten temat.
Według Trumpa Putin wyraził też wolę współpracy z Ukrainą w sprawie okupowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, a także wkładu w odbudowę Ukrainy. Amerykański prezydent ocenił, że Putin chce, by Ukraina odniosła sukces.
17:10. Gierasimow: Do 2025 roku Rosja przejęła prawie pół tysiąca km² terytorium Ukrainy
Podczas transmitowanego w telewizji spotkania z Putinem gen. Walerij Gierasimow powiedział Putinowi, że do 2025 roku siły rosyjskie przejęły 6460 km² terytorium Ukrainy, w tym 334 wsie.
Powiedział, że siły ukraińskie koncentrują się na obronie i próbach przeciwdziałania rosyjskim atakom.
16:56. Rosja twierdzi, że Ukraina próbowała zaatakować dronami rezydencję Putina. Zełenski zaprzecza
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Ukraina próbowała zaatakować dronami państwową rezydencję rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim – podał Reuters, powołując się na agencję Interfax. Kategorycznie zaprzeczył temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Według Ławrowa Ukraina wypuściła na rezydencję Putina 91 bezzałogowych statków powietrznych; wszystkie miały zostać zestrzelone. Minister zapowiedział działania odwetowe na atak.
Strona rosyjska zapowiedziała, że będzie kontynuować negocjacje na temat zakończenia wojny na Ukrainie, ale zmieni swoje stanowisko.
W reakcji na oskarżenia szefa rosyjskiego MSZ prezydent Zełenski nazwał je próbą „storpedowania negocjacji pokojowych”. Ukraiński przywódca dodał, że zarzuty to „przygotowanie gruntu pod uderzenie w ukraińskie budynki rządowe”.
16:10. Na froncie odnotowano dziś 89 potyczek
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że do 28 z tych potyczek doszło na pokrowskim odcinku frontu.
15:50. 55 miejscowości w obwodzie tarnopolskim bez prądu
Prądu nie ma ponad 6,8 tys. odbiorców na terenie obwodu – poinformowała administracja obwodu tarnopolskiego. Przyczyną przerw w dostawach prądu są złe warunki pogodowe.
15:30. Rosjanie twierdzą, że kontrolują 40-45 proc. Konstantynówki
Dowódca Południowego Zgrupowania Wojsk Federacji Rosyjskiej zameldował Władimirowi Putinowi, że obecnie w Konstantynówce trwają walki o kontrolę nad tamtejszymi zakładami metalurgicznymi.
15:05. Putin widzi szanse na zajęcie całego Donbasu
Putin ocenił, że zdobycie przez Rosjan Siewierska i postępy osiągane w walkach o Konstantynówkę stwarzają warunki do dalszej ofensywy i zdobycia aglomeracji, na którą składają się Słowiańsk i Kramatorsk. Następstwem zdobycia tych miast ma być z kolei złamanie całej linii ukraińskiej obrony i zajęcie Donbasu – stwierdził rosyjski dyktator.
14:25. Szef MSZ Estonii: Rosja jest jedyną stroną, której nie zależy na pokoju
Margus Tsahkna szef MSZ Estonii w oświadczeniu wygłoszonym po rozmowie z szefem MSZ Ukrainy Andrijem Sybihą stwierdził, że Zachód powinien skupić się na wywieraniu presji na Rosji, ponieważ jest ona „jedyną stroną, która nie jest zainteresowana pokojem”. Komentując rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim Tsahkna stwierdził, że pokazały one, iż zarówno USA, jak i Ukraina dążą do pokoju i działają w jego kierunku. - Jedyną stroną, która nie jest zainteresowana pokojem, jest Rosja, która nie wykazuje gotowości do porzucenia celów, jakie doprowadziły ją do rozpoczęcia agresji – zniszczenia ukraińskiej suwerenności i przebudowy architektury europejskiego bezpieczeństwa – ocenił szef estońskiej dyplomacji.
14:01. Estoński wywiad: Nie ma oznak, by Rosja planowała atak na terytorium NATO
Obecnie nic nie wskazuje na to, by Rosja zamierzała zaatakować któreś z państw bałtyckich lub, szerzej, terytorium NATO - ocenił dyrektor agencji wywiadu zagranicznego Estonii Kaupo Rosin w wywiadzie dla estońskiego nadawcy ERR.
Szef estońskiego wywiadu podkreślił, że przez ostatni rok nie odnotowano incydentów na Morzu Bałtyckim związanych z infrastrukturą krytyczną lub działaniem rosyjskiej floty cieni, ponieważ Rosja zaczęła liczyć się z możliwą odpowiedzią NATO.
- Widzieliśmy, że w wyniku naszych reakcji Rosja zmieniła zachowanie po różnych incydentach, do których doszło na szerszą skalę w regionie. Na razie nadal obserwujemy, że Rosja szanuje NATO i obecnie stara się unikać otwartego konfliktu – powiedział Rosin.
13:30. Czechy: Tylko Trump może skłonić Rosję i Ukrainę do negocjacji
Nowy szef dyplomacji Czech Petr Macinka powiedział w rozmowie z agencją CTK, że świat zmierza w kierunku dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, co popiera również rząd czeski. Minister wyraził przekonanie, że tylko prezydent USA Donald Trump może skłonić Moskwę i Kijów do negocjacji.
„Cieszę się, że świat w końcu zmierza w kierunku rozwiązania dyplomatycznego, które popiera również rząd czeski. Okazuje się, że jedyną osobą, która jest w stanie skłonić obie strony do negocjacji, jest Donald Trump, pełniący rolę »maklera pokoju«” – powiedział Macinka agencji CTK.
Według szefa czeskiej dyplomacji cierpliwość Trumpa nie jest nieskończona, dlatego obie strony muszą podjąć konstruktywne negocjacje. „W ostatnich dniach Ukraina znacznie ustąpiła, teraz piłka jest po stronie Rosji” – oznajmił minister. W ocenie Macinki silne i realistyczne gwarancje bezpieczeństwa ze strony Zachodu mogłyby być dla Ukrainy skuteczną alternatywą wobec przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jednocześnie mogłyby one zapewnić, że rosyjska agresja nie powtórzy się w przyszłości – dodał.
13:15. Ambasador Ukrainy w Polsce: Nigdy nie oddamy Rosji terytorium
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar ocenił, że spotkanie prezydentów USA i Ukrainy przybliża nas do zakończenia wojny. Podkreślił zarazem, że nie ma siły, która zmusiłaby społeczeństwo, czy rząd ukraiński do oddania Rosji terytorium. Zapytany o spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem na Florydzie, Bodnar ocenił, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia wojny.
„Teraz jest zadanie główne, żeby namówić do tego stronę rosyjską, czyli agresora, który musi z jednej strony wziąć odpowiedzialność, z drugiej strony także zgodzić się na warunki pokoju” - zaznaczył.
Pytany, czy społeczeństwo ukraińskie jest gotowe na utratę części terytorium, w tym Donbasu, w imię pokoju, odpowiedział, że nikt w Ukrainie „nigdy nie zgodzi się na to, żeby te terytoria były uznane za rosyjskie”. - Nie ma takiej siły, która by zmusiła czy społeczeństwo, czy rząd ukraiński do oddania terytorium (…) Walczymy już 11 lat, bo wojna trwał
13:02. Kreml: Rozmowa telefoniczna Putina i Trumpa „w najbliższym czasie”
PWedług Kremla Rosja otrzyma informacje o spotkaniu we Flordzie po kolejnej rozmowie telefonicznej Władimira Putina i Donalda Trumpa. Ma to nastąpić „w najbliższym czasie” – powiedział rzecznik Putina Dmitrij Pieskow.
Przedstawiciel Kremla powiedział również, że obecnie nie ma mowy o rozmowie telefonicznej między Putinem a Zełenskim.
12:20. Rosjanie zbombardowali Orichiw
Rosjanie zbombardowali Orichiw w obwodzie zaporsokim. W nalocie zginął 46-letni mężczyzna, a 49-letnia kobieta została ranna – podał Iwan Fedorow, gubernator obwodu zaporoskiego.
12:00. Zełenski gotów spotkać się z Putinem
Zełenski oświadczył, że jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem w dowolnym formacie - To wygląda dziwnie. Powiedziałem to prezydentowi USA: z jednej strony on (Putin – red.) mówi amerykańskiemu prezydentowi, że chce zakończyć wojnę i to jest jego pragnieniem. A z drugiej strony otwarcie głosi w mediach, we wszystkich swoich przekazach, że jest gotów i chce kontynuować wojnę. Uderza w nas rakietami, mówi o tym otwarcie (…) wydaje rozkazy generałom gdzie mają uderzyć, co zająć, etc. - mówił Zełenski w rozmowach z dziennikarzami. Prezydent Ukrainy dodał jednak, że jest gotów spotkać się z Putinem w każdym uzgodnionym formacie, ale – jak zaznaczył - ważne jest, aby „działania i słowa rosyjskiego przywódcy były ze sobą zbieżne”
11:53. Kreml: Ukraina powinna wycofać żołnierzy z Donbasu
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując wczorajsze spotkanie prezydentów USA i Ukrainy na Florydzie, wyraził przekonanie, że Ukraina powinna wycofać swoich żołnierzy z całego terytorium Donbasu – przekazała agencja Reutera. „Mowa o wycofaniu sił zbrojnych reżimu (Ukrainy – PAP) z Donbasu, za obowiązujące granice administracyjne – powiedział Pieskow w rozmowie z mediami. Nawiązał w ten sposób do granic uważanych przez Kreml za granice Rosji, po niezgodnej z prawem decyzji z 2022 r. o aneksji obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.
Podkreślił również, że prezydent USA Donald Trump ostrzegł w czasie konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Ukraina traci terytorium i może stracić go jeszcze więcej, jeżeli wojna nie zostanie zakończona.
Rosja myśli o zakończeniu wojny w kontekście osiągnięcia swoich celów
– zaznaczył Pieskow. Jego zdaniem, po wczorajszycg rozmowach można mówić o tym, że „porozumienie pokojowe jest bliżej”. Pieskow jednak zastrzegł, że strona rosyjska nie chce omawiać publicznie szczegółów – takich jak m.in. kwestia tzw. specjalnej strefy ekonomicznej w Donbasie czy kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową, okupowaną od 2022 r. przez Rosjan. Rzecznik Kremla powiadomił także, że kolejna rozmowa telefoniczna Putin-Trump może odbyć się „bardzo szybko”, jednak, jak na razie, nie ma konkretnych planów dotyczących takiej rozmowy, ani planów spotkania z prezydentem Ukrainy.
11:01. Już ponad 180 tys. osób zaginęło podczas wojny
Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) otrzymał 182 tysiące wniosków o poszukiwanie osób zaginionych po obu stronach konfliktu - poinformowały Vedomosti.
Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy poszukują swoich krewnych, nie tylko żołnierzy, osób w każdym wiku, w tym małych dzieci. Podkreślono, że ogólna liczba nie odzwierciedla pełnego obrazu sytuacji i w rzeczywistości takich osób jest więcej. W ciągu prawie czterech lat wojny MKCK przekazał ponad 24,2 tysiąca wiadomości tylko od jeńców wojennych. Według przedstawiciela organizacji doświadczenia z poprzednich wojen pokazują, że poszukiwania osób zaginionych mogą trwać dziesiątki lat, nawet po zakończeniu działań wojennych.
10:20. Zełenski: USA przewidują gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa na 15 lat
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył po wczorajszym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju ze strony Stanów Zjednoczonych są przewidziane na 15 lat z możliwością przedłużenia – powiadomiła agencja Interfax-Ukraina.
„Powiedziałem mu (Trumpowi), że u nas wojna już trwa, i trwa już niemal 15 lat. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby gwarancje były dłuższe. I powiedziałem mu, że bardzo chcielibyśmy rozważyć możliwość 30–40–50 lat. I wtedy byłaby to historyczna decyzja prezydenta Trumpa. Prezydent powiedział, że będzie się nad tym zastanawiał” – przekazał Zełenski.
10:01. Litwa oficjalnie wycofała się z konwencji ottawskiej
Litwa oficjalnie wycofała się z konwencji ottawskiej, zakazującej użycia i produkcji min przeciwpiechotnych – podał resort obrony w Wilnie, cytowany w poniedziałek przez agencję BNS. Minęło pół roku, odkąd Litwa poinformowała sekretarza generalnego ONZ Guterresa o zamiarze wycofaniu się z traktatu.
„Decyzja Litwy o wycofaniu się z konwencji ottawskiej wynikała z potrzeby wykorzystania wszystkich możliwości wzmocnienia naszych zdolności odstraszania i obrony” – czytamy w komunikacie ministerstwa. „Nasze siły zbrojne muszą mieć elastyczność i swobodę wykorzystania wszystkich dostępnych środków, aby odeprzeć potencjalną agresję i bronić wschodniej flanki Sojuszu” – podkreślił cytowany w komunikacie minister obrony Robertas Kaunas.
09:45. W przyszłym tygodniu spotkanie zespołów Ukrainy i USA
W przyszłym tygodniu zespoły Ukrainy i USA ponownie spotkają się, aby zakończyć dyskusję nad niektórymi, wrażliwymi kwestiami - poinformowała stacja „RBC Ukraina”.
„Uzgodniliśmy również z prezydentem Trumpem, że w styczniu przyjmie on ukraińskich i europejskich przywódców w Waszyngtonie. Ukraina jest gotowa na pokój” — cytuje słowa Zełenskiego stacja.
09:40. „Le Monde”: Droga do pokoju pozostaje niepewna
Francuski dziennik „Le Monde” ocenia, że po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, perspektywa zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą nadal wydaje się daleka, a droga do pokoju pozostaje niepewna. Gazeta cytuje wypowiedzi obu przywódców dla prasy: według Trumpa osiągnięto postęp, a zdaniem Zełenskiego było to bardzo dobre spotkanie. Niemniej nie osiągnięto „żadnych decydujących przełomów” - podkreśla „Le Monde”. „Droga do podpisania planu pokojowego między Ukrainą i Rosją, prawie cztery lata po rozpoczęciu wojny, wydaje się niepewna” - dodaje.
„Nadzieje na to, że po spotkaniu w Palm Beach nastąpi cudowne zbliżenie poglądów Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i krajów europejskich zmniejszyły się na kilka minut przed przybyciem Zełenskiego do (posiadłości Trumpa w tym mieście - PAP) Mar-a-Lago. Krótko przed przyjęciem gościa (…) Donald Trump poinformował, że odbył »bardzo owocną« rozmowę z (przywódcą Rosji) Władimirem Putinem. To zły znak dla europejskich dyplomatów, którzy wiedzą, do jakiego stopnia amerykański prezydent jest wrażliwy na argumenty gospodarza Kremla”
— zauważa „Le Monde”.
Dziennik cytuje wypowiedź ukraińskiego parlamentarzysty Ołeksandra Mereżki, który uznał, że „gdy Trump rozmawia z Putinem, to zawsze jest to zła wiadomość”. „Le Monde” dodaje jednak, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy „mogą znaleźć w niedzielnym spotkaniu kilka powodów do nadziei”. Jednym z nich jest to, że spotkanie prezydentów nie potoczyło się źle (jak rozmowy Trumpa i Zełenskiego w Białym Domu w lutym - PAP).
09:20. Niemieckie media: Trudno mówić o przełomie
Dziennik „Sueddeutsche Zeitung” ocenia, że ostatnie w tym roku spotkanie Trumpa i Zełenskiego „przebiegło bardziej harmonijnie” niż to w lutym, gdy podczas rozmów obu przywódców w Białym Domu doszło między nimi do publicznego sporu. Z drugiej strony po wczorajszym spotkaniu „trzymali się ogólników, gdy pytano ich o konkretne postępy w poszczególnych kwestiach”.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” zauważa, że choć przywódcy mówili o postępach, to żaden z nich „nie zdradził, na czym dokładnie one polegają”. Trump w przeszłości często sięgał po podobne sformułowania, m.in. o „dobrej drodze” i gotowości obu stron wojny do zawarcia pokoju.
Tygodnik „Der Spiegel”, podsumowując rozmowy na Florydzie, pisze: „Przełom? Nie ma. Szczegóły uzgodnień? Prawie nie padają”. „Nadal nie ma też porozumienia między Amerykanami a Ukraińcami w sprawie statusu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a jeszcze bardziej problematyczna jest kwestia podziału terytorium” - dodaje.
08:45. Media: Załużny zamierza ustąpić ze stanowiska ambasadora w Wielkiej Brytanii
Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny na początku stycznia chce ustąpić ze stanowiska na placówce w Londynie — poinformowało ukraińskie Radio NV za czterema źródłami z kręgów politycznych i dyplomatycznych.
Według rozmówców rozgłośni zbliżonych do kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Załużny poinformował szefa państwa o swoich planach podczas wizyty w Kijowie kilka tygodni temu.
On i prezydent omawiali różne stanowiska dla Załużnego, od premiera po szefa kancelarii prezydenta, jednak w tamtym momencie nie wykazał on tym żadnego zainteresowania
— przekazały źródła.
Według innych rozmówców Załużny przez pewien czas rozważał stanowisko ambasadora Ukrainy w USA lub powrót do funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, jednak na razie nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. O zmianie ambasadora w USA na razie nie ma mowy — napisało Radio NV.
07:40. Europejska prasa ostrożna po spotkaniu Trumpa i Zełenskiego
W trakcie trwającego blisko trzy godziny spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie nie poczyniono znaczących postępów – oceniły w niedzielę tuż po zakończeniu rozmów brytyjskie media. Z kolei włoskie gazety odnotowały kroki naprzód, ale podkreśliły też, że nie doszło do przełomu.
06:10. Fried: Końca wojny nie będzie, dopóki Trump nie zdecyduje się zwiększyć presję na Putina
Spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego zdało się przynieść pewne postępy, lecz nie przyniosło przełomu - powiedział PAP były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Jak ocenił, przełom nastąpi dopiero wtedy, kiedy Trump zwiększy presję na Władimira Putina.
Fried, wieloletni dyplomata, a obecnie ekspert Atlantic Council podsumował w ten sposób w rozmowie z PAP niedzielne spotkanie prezydentów Ukrainy i USA w Mar-a-Lago na Florydzie.
Nie sprawdziły się obawy o tym, że będzie to „zasadzka” na Zełenskiego. Zdaje się, że poczyniono pewne postępy, na przykład w sprawie gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy. Więc nie był to najgorszy dzień, ale też nie doszło do żadnego przełomu
— ocenił.
00:01. Trump: jesteśmy już może bardzo blisko porozumienia (krótka2)
Zbliżamy się do końca i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko porozumienia - powiedział prezydent USA Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie. Zełenski powiedział tymczasem, że w 100 proc. uzgodniono już gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Omówiliśmy wiele kwestii i myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko
— powiedział Trump podczas wspólnej konferencji z Zełenskim. Ocenił, że uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii.
Jest jedna lub dwie kwestie bardzo drażliwe, bardzo trudne, ale myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze
— dodał. Wyjaśnił, że jedna z nich to kwestia terytorium, sugerując, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.
Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz
— ocenił.
Zapowiedział, że będzie kontynuował rozmowy z Ukrainą przez następne tygodnie, w tym także w poniedziałek. Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa w 100 proc. w wymiarze militarnym.
Plan dobrobytu dla Ukrainy jest finalizowany, omówiliśmy również kolejność następnych działań i zgadzamy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym w osiągnięciu trwałego pokoju, a nasze zespoły będą nadal pracować nad wszystkimi aspektami
— zapowiedział Zełenski. Stwierdził też, że możliwa jest wizyta europejskich przywódców w Waszyngtonie.
