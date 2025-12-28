NA ŻYWO

RELACJA. 1405. dzień wojny na Ukrainie. Spotkanie Trumpa i Zełenskiego na Florydzie. "Myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze"

Trwa 1405. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

00:01. Trump: jesteśmy już może bardzo blisko porozumienia (krótka2)

Zbliżamy się do końca i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko porozumienia - powiedział prezydent USA Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie. Zełenski powiedział tymczasem, że w 100 proc. uzgodniono już gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Omówiliśmy wiele kwestii i myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko

— powiedział Trump podczas wspólnej konferencji z Zełenskim. Ocenił, że uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii.

Jest jedna lub dwie kwestie bardzo drażliwe, bardzo trudne, ale myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze

— dodał. Wyjaśnił, że jedna z nich to kwestia terytorium, sugerując, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz

— ocenił.

Zapowiedział, że będzie kontynuował rozmowy z Ukrainą przez następne tygodnie, w tym także w poniedziałek. Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa w 100 proc. w wymiarze militarnym.

Plan dobrobytu dla Ukrainy jest finalizowany, omówiliśmy również kolejność następnych działań i zgadzamy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym w osiągnięciu trwałego pokoju, a nasze zespoły będą nadal pracować nad wszystkimi aspektami

— zapowiedział Zełenski. Stwierdził też, że możliwa jest wizyta europejskich przywódców w Waszyngtonie.

