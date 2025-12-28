Zbliżamy się do końca i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko porozumienia - powiedział prezydent USA Donald Trump po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie. Zełenski powiedział tymczasem, że w 100 proc. uzgodniono już gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Omówiliśmy wiele kwestii i myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko
— powiedział Trump podczas wspólnej konferencji z Zełenskim. Ocenił, że uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii.
Jest jedna lub dwie kwestie bardzo drażliwe, bardzo trudne, ale myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze
— dodał. Wyjaśnił, że jedna z nich to kwestia terytorium, sugerując, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.
Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz
— ocenił.
Zapowiedział, że będzie kontynuował rozmowy z Ukrainą przez następne tygodnie, w tym także w poniedziałek.
„Plan dobrobytu dla Ukrainy jest finalizowany”
Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa w 100 proc. w wymiarze militarnym.
Plan dobrobytu dla Ukrainy jest finalizowany, omówiliśmy również kolejność następnych działań i zgadzamy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym w osiągnięciu trwałego pokoju, a nasze zespoły będą nadal pracować nad wszystkimi aspektami
— zapowiedział Zełenski. Stwierdził też, że możliwa jest wizyta europejskich przywódców w Waszyngtonie.
Odpowiedzialność Kremla
Trump twierdząco odpowiedział na pytanie, czy rozmawiał w niedzielę z Putinem na temat odpowiedzialności Rosji za odbudowę Ukrainy.
Tak. Oni będą pomagać. Rosja będzie pomagać. Rosja chce, żeby Ukraina odniosła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi (Zełenskiemu). Prezydent Putin był bardzo hojny w swoich uczuciach wobec sukcesu Ukrainy, w tym dostarczania energii, prądu i innych dóbr po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy
— powiedział prezydent USA.
Pytany o sprzeciw Putina wobec zawieszenia broni na czas przeprowadzenia referendum w sprawie porozumienia, Trump powiedział, że rozumie jego stanowisko, lecz zaznaczył, że można ten problem rozwiązać. Trump powiedział też, że jest gotowy odwiedzić Ukrainę, jeśli będzie to konieczne do finalizacji porozumienia. Dodał przy tym, że zaproponował, iż może wystąpić w ukraińskim parlamencie, by pomóc w zdobyciu poparcia dla umowy.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749332-trump-po-rozmowie-z-zelenskim-zblizamy-sie-do-konca
