Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odbył „dobrą i bardzo produktywną” rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Do rozmowy doszło tuż przed spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13 (19 w Polsce-PAP)
— napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social.
Prezydent nie podał żadnych szczegółów rozmowy.
Kreml potwierdza
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że doszło do rozmowy przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina - podał Reuters, powołując się na agencję Interfax. Pieskow nie odniósł się jednak do treści rozmowy.
Tak, właśnie niedawno skończyliśmy rozmowę
— powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję.
Dodał, że przebieg rozmowy zrelacjonuje doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow.
Adrian Siwek/PAP
