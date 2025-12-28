Trump rozmawiał z Putinem przed spotkaniem z Zełenskim. "Odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną"

  • Świat
  • opublikowano:
*Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odbył „dobrą i bardzo produktywną” rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem / autor: EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT Dostawca: PAP/EPA.
*Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odbył „dobrą i bardzo produktywną” rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem / autor: EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odbył „dobrą i bardzo produktywną” rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Do rozmowy doszło tuż przed spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13 (19 w Polsce-PAP)

— napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social.

Prezydent nie podał żadnych szczegółów rozmowy.

CZYTAJ TAKŻE: Zełenski jest już w USA. Wieczorem spotkanie z Trumpem w Mar-a-Lago. „Nie jest jasne, czy da ono konkretne rezultaty”

Kreml potwierdza

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że doszło do rozmowy przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina - podał Reuters, powołując się na agencję Interfax. Pieskow nie odniósł się jednak do treści rozmowy.

Tak, właśnie niedawno skończyliśmy rozmowę

— powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję.

Dodał, że przebieg rozmowy zrelacjonuje doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. 1403. dzień wojny na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Kijów! W blokach mieszkalnych wybuchły pożary, 22 osoby zostały ranne

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych