„Dwadzieścia pięć osób objęto we Włoszech śledztwem w sprawie finansowania terrorystycznego ugrupowania Hamas” - podała agencja Ansa, powołując się na prokuraturę w Genui. Dzień wcześniej zatrzymano siedem osób, w tym prezesa stowarzyszenia Palestyńczyków we Włoszech Mohammada Hannouna.
Dochodzeniem objęto także żonę i dwóch synów Hannouna. Według śledczych jego bliscy byli świadomi tego, jaki jest prawdziwy cel zbiórek pieniędzy na rzecz Strefy Gazy i że środki te trafią do Hamasu. Ponadto istnieje przypuszczenia, że synowie prezesa utrzymywali kontakty z odbiorcami pieniędzy i być może uczestniczyli w ich transporcie.
Z Włoch wysłano do Hamasu ok. siedem mln euro.
„Dobroczynność na rzecz terroru”
Pieniądze dla terrorystycznego ugrupowania trafiały, jak ustalono, poprzez trzy stowarzyszenia, zbierające pomoc, określaną jako humanitarna.
Dobroczynność na rzecz terroru
— tak sieć pomocy dla bojowników nazwał dziennik „Il Resto del Carlino”.
Dwie osoby są poszukiwane. Przebywają zapewne w Turcji i w Strefie Gazy.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749319-7-mln-euro-z-wloch-dla-hamasu-trwa-sledztwo-sa-zatrzymania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.