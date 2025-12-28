Ojciec uratował swoją 15-letnią córkę. Namierzył jej telefon. Była przetrzymywana w ciężarówce przez półnagiego mężczyznę

Ojciec z Teksasu uratował swoją 15-letnią córkę.
Ojciec z Teksasu uratował swoją 15-letnią córkę. Namierzył jej telefon i ustalił miejsce, w którym była przetrzymywana przez 23-letniego mężczyznę. Została ona wywieziona do zalesionego miejsca po tym, jak została porwana z ulicy.

Biuro szeryfa hrabstwa Montgomery przekazało, że w Boże Narodzenie otrzymało zawiadomienie o porwaniu nieletniej.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze dowiedzieli się, że ofiara wyprowadziła psa na spacer i kiedy nie wróciła o zwykłej porze, jej rodzice zaczęli się niepokoić. Korzystając z kontroli rodzicielskiej, aby zlokalizować telefon ofiary, jej ojciec udał się w odosobnione, częściowo zalesione miejsce w hrabstwie Harris, oddalone o prawie 3 kilometry

— wskazało.

Ojciec odnalazł ofiarę i jej psa w bordowym pickupie, którym jechał częściowo nagi 23-latek. Ojciec pomógł córce uciec z ciężarówki i skontaktował się z organami ścigania

— dodało.

Śledztwo wykazało, że porywaczem jest 23-letni Giovanni Rosales Espinoza, który porwał nastolatkę z ulicy, grożąc jej nożem.

Usłyszał on zarzuty porwania ze szczególnym okrucieństwem oraz nieobyczajnego zachowania wobec dziecka. Pozostanie on w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

Adrian Siwek/Fox News

