Ogromny pożar w historycznej dzielnicy Portland w USA. "Ogień szybko rozprzestrzenił się na gęstą zabudowę z XIX i XX wieku"

W historycznej dzielnicy Old Port w Portland w stanie Maine wybuchł duży pożar, który uszkodził stare budynki i łodzie zacumowane wzdłuż nabrzeża Custom House Wharf. Jak poinformowały władze, obrażeń doznało dwóch strażaków.

Pożar wybuchł przy Commercial Street około godziny 17:30 przedwczoraj.

Ogień szybko rozprzestrzenił się na gęstą zabudowę z XIX i XX wieku, gdzie dawniej znajdowało się centrum przemysłu rybackiego Portlad, a obecnie mieszczą się tam restauracje i firmy

— poinformowała wczoraj agencja AP.

Płomienie i dym rozprzestrzeniały się szybko, strażacy walczyli z ogniem w trudnych warunkach - zamarznięte hydranty zmusiły służby ratunkowe do użycia w akcji gaśniczej łodzi strażackiej. Co najmniej jedna łódź zacumowana w porcie zatonęła przy nabrzeżu, a kilka innych zostało uszkodzonych.

Po dwóch godzinach strażacy ugasili pożar

Po dwóch godzinach strażacy ugasili pożar. Firma Central Maine Power niezwłocznie podjęła prace nad przywróceniem dostaw prądu w okolicy.

Straż pożarna w Portland potwierdziła, że dwóch strażaków zostało lekko rannych podczas akcji. Trwa dochodzenie w celu ustalenia przyczyn pożaru.

Restauracja Porthole, znajdująca się w pobliżu historycznych budynków, zamieściła post na Facebooku, dziękując lokalnej społeczności za wsparcie:

Mieszkańcy Maine to naprawdę najlepsi ludzie. JESTEŚMY BEZPIECZNI. Chcemy, aby wszyscy wiedzieli, że wszyscy nasi pracownicy, rybacy i właściciele są bezpieczni.

