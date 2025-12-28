Mamdani mianował szefową nowojorskiej straży pożarnej lesbijkę. Problemem jej doświadczenie. Musk: Ludzie będą umierać

Elon Musk mocno skrytykował wybór burmistrza Nowego Jorku. / autor: Billie Grace Ward from New York, USA, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Burmistrz-elekt Nowego Jorku Zohran Mamdani mianował szefową Straży Pożarnej Nowego Jorku (FDNY) Lillian Bonsignore. Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji. „Ludzie będą z tego powodu umierać. Udowodnione doświadczenie ma znaczenie, gdy stawką jest życie” - wskazał Elon Musk.

Problemem jest to, że Lillian Bonsigore nigdy nie pracowała jako strażak. Ma ona ponad 30-letnie doświadczenie w FDNY, ale pełniła ona funkcję szefowej działu ratownictwa medycznego EMS FDNY. Dowodziła podczas ataków z 11 września oraz pandemii COVID-19.

Jest ona osobą otwarcie homoseksualną.

Krytyka Muska

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych „Chief Nerd”.

Zohran Mamdani mianuje Lillian Bonsignore nową komisarz FDNY „Chociaż nigdy nie była strażaczką, jest przekonana, że to nie będzie miało znaczenia… Bonsignore jest pionierką społeczności LGBTQ i zostanie pierwszą otwarcie homoseksualną komisarz FDNY”

— napisał.

Na wpis ten zareagował Elon Musk, miliarder, właściciel serwisu X.

Ludzie będą z tego powodu umierać. Udowodnione doświadczenie ma znaczenie, gdy stawką jest życie

— zaznaczył.

Mamdani odpowiada

Wpis ten spotkał się z nerwową reakcją ze strony Mamdaniego.

Doświadczenie ma znaczenie, dlatego wyznaczyłem osobę, która spędziła ponad 30 lat w pogotowiu ratunkowym. Czy wiesz, że to zespół, który zajmuje się co najmniej 70% wszystkich zgłoszeń trafiających do FDNY?

— pytał.

Adrian Siwek/Fox News/X

