Burmistrz-elekt Nowego Jorku Zohran Mamdani mianował szefową Straży Pożarnej Nowego Jorku (FDNY) Lillian Bonsignore. Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji. „Ludzie będą z tego powodu umierać. Udowodnione doświadczenie ma znaczenie, gdy stawką jest życie” - wskazał Elon Musk.
Problemem jest to, że Lillian Bonsigore nigdy nie pracowała jako strażak. Ma ona ponad 30-letnie doświadczenie w FDNY, ale pełniła ona funkcję szefowej działu ratownictwa medycznego EMS FDNY. Dowodziła podczas ataków z 11 września oraz pandemii COVID-19.
Jest ona osobą otwarcie homoseksualną.
Krytyka Muska
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych „Chief Nerd”.
Zohran Mamdani mianuje Lillian Bonsignore nową komisarz FDNY „Chociaż nigdy nie była strażaczką, jest przekonana, że to nie będzie miało znaczenia… Bonsignore jest pionierką społeczności LGBTQ i zostanie pierwszą otwarcie homoseksualną komisarz FDNY”
— napisał.
Na wpis ten zareagował Elon Musk, miliarder, właściciel serwisu X.
Ludzie będą z tego powodu umierać. Udowodnione doświadczenie ma znaczenie, gdy stawką jest życie
— zaznaczył.
Mamdani odpowiada
Wpis ten spotkał się z nerwową reakcją ze strony Mamdaniego.
Doświadczenie ma znaczenie, dlatego wyznaczyłem osobę, która spędziła ponad 30 lat w pogotowiu ratunkowym. Czy wiesz, że to zespół, który zajmuje się co najmniej 70% wszystkich zgłoszeń trafiających do FDNY?
— pytał.
