WIDEO

350 dzieł sztuki, artefaktów i różnego rodzaju eksponatów. Nowa stacja metra stała się jedną z atrakcji turystycznych Rzymu

  • Świat
  • opublikowano:
Koloseum / autor: Fratria/X
Koloseum / autor: Fratria/X

W Rzymie, gdzie w okresie świąteczno-noworocznym przebywa około miliona turystów, jedną z największych atrakcji jest nowa stacja metra - Colosseo. Inwestycję oddaną do użytku po 13 latach budowy nazwano archeo-stacją, ponieważ prezentowane są tam znaleziska archeologiczne odkryte podczas prac.

Colosseo Fori Imperiali - to pełna nazwa stacji, która odwiedzają w pierwszych dniach po inauguracji zarówno pasażerowie, jak i tłumy turystów z całego świata.

Jest ona połączeniem sugestywnej nowoczesnej struktury, najnowszych osiągnięć inżynierii, multimedialnych prezentacji i historii starożytnego Rzymu. Jest to ponadto ważny przystanek metra oraz węzeł komunikacyjny, łączący jego dwie linie i zarazem muzeum. Zbudowana na głębokości sięgającej 32 metrów stacja ma 4 poziomy.

350 dzieł sztuki, artefaktów i eksponatów

To, co robi największe wrażenie, to wystrój stacji uznanej za najpiękniejszą na świecie. W gablotach wystawiono tam artefakty, znalezione w trakcie prac budowlanych. Odkryto ich tam bardzo dużo, bo stacja została zbudowana w pobliżu miejsca nagromadzenia najważniejszych zabytków starożytności, przy Koloseum i alei Fori Imperiali, czyli Forów Cesarskich. W trakcie budowy prace archeologiczne prowadzono tam na 29 tysiącach metrów sześciennych.

Łącznie w przestrzeniach stacji wystawiono 350 dzieł sztuki, artefaktów i różnego rodzaju eksponatów z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

To podróż między przeszłością a przyszłością

— zaznaczył rzymski dziennik „Il Messaggero”, podkreślając, że jest to zapewne jedyna stacja metra, gdzie podróżni nie spieszą się na peron, ale oglądają z zaciekawieniem eksponaty i multimedialne projekcje niczym w muzeum.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych