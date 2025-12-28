Malijczyk, który zaatakował nożem i zranił trzy kobiety w paryskim metrze, został zwolniony z aresztu i skierowany na badania psychiatryczne - poinformowała gazeta „Le Parisien”, powołując się na źródła w prokuraturze.
Do ataków na kobiety doszło na trzech stacjach jednej linii metra w centrum Paryża w piątek po południu. Ofiary nożownika trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
25-letni napastnik został zidentyfikowany dzięki nagraniom z kamer monitoringu i aresztowany. Okazał się nim obywatel Mali przebywający we Francji nielegalnie, znany policji z drobnych kradzieży i niszczenia mienia pod wpływem narkotyków. W ubiegłym roku był też sądzony za rozbój i napaść na tle seksualnym.
Malijczyk, zwolniony w lipcu z więzienia z nakazem deportacji, ukrywał się przed organami ścigania, poinformowało wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez w zeszłym tygodniu wezwał prefektów i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli do maksymalnej czujności przed Nowym Rokiem ze względu na „bardzo wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego”, zwłaszcza w odniesieniu do transportu publicznego.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749275-zaatakowal-kobiety-w-metrze-zostal-skierowany-na-badania
