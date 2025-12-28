Nożownik, który zaatakował kobiety w paryskim metrze, został skierowany na badania psychiatryczne. Malijczyk przebywał we Francji nielegalnie

  • Świat
  • opublikowano:
Paryż / autor: Fratria
Paryż / autor: Fratria

Malijczyk, który zaatakował nożem i zranił trzy kobiety w paryskim metrze, został zwolniony z aresztu i skierowany na badania psychiatryczne - poinformowała gazeta „Le Parisien”, powołując się na źródła w prokuraturze.

Do ataków na kobiety doszło na trzech stacjach jednej linii metra w centrum Paryża w piątek po południu. Ofiary nożownika trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

25-letni napastnik został zidentyfikowany dzięki nagraniom z kamer monitoringu i aresztowany. Okazał się nim obywatel Mali przebywający we Francji nielegalnie, znany policji z drobnych kradzieży i niszczenia mienia pod wpływem narkotyków. W ubiegłym roku był też sądzony za rozbój i napaść na tle seksualnym.

Malijczyk, zwolniony w lipcu z więzienia z nakazem deportacji, ukrywał się przed organami ścigania, poinformowało wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez w zeszłym tygodniu wezwał prefektów i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli do maksymalnej czujności przed Nowym Rokiem ze względu na „bardzo wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego”, zwłaszcza w odniesieniu do transportu publicznego.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych