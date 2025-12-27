Trwa 1404. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Niedziela, 28 grudnia 2025 r.
00:01. Zełenski zapowiedział kolejne rozmowy z europejskimi partnerami po negocjacjach z Trumpem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział kontynuację rozmów z europejskimi partnerami oraz premierem Kanady Markiem Carneyem i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte po negocjacjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które mają się odbyć w niedzielę na Florydzie.
Dziękuję przyjaciołom Ukrainy: Markowi Carneyowi, Emmanuelowi Macronowi, Alexandrowi Stubbowi, Friedrichowi Merzowi, Giorgii Meloni, Mette Frederiksen, Donaldowi Tuskowi, Dickowi Schoofowi, Jonasowi Gahrowi Stoere, Ulfowi Kristerssonowi, Antonio Coście, Ursuli von der Leyen, Markowi Rutte oraz Jonathanowi Powellowi za koordynację i wsparcie. Podczas rozmowy omówiliśmy, na jakim etapie znajduje się obecnie ścieżka dyplomatyczna. Wspólnie przedyskutowaliśmy najważniejsze priorytety. Ukraina docenia całe okazywane jej wsparcie. Jutro, po spotkaniu z prezydentem Trumpem, będziemy kontynuować rozmowę
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Potrzebne są silne pozycje zarówno na froncie, jak i w dyplomacji, aby Putin nie mógł manipulować i unikać realnego oraz sprawiedliwego zakończenia wojny. Świat ma wystarczające możliwości, by zagwarantować bezpieczeństwo i pokój. Dziękuję!
— podkreślił Zełenski.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749273-relacja-1404-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.