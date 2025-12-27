Ponad 166 tys. gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw w Finlandii pozostawało dziś wieczorem bez prądu po przejściu wichury i huraganowego wiatru. To najgorsza sytuacja w obecnej dekadzie - przekazały służby meteorologiczne.
Najsilniejsze porywy wiatru (ponad 36 metrów na sekundę) odnotowano na zachodnim wybrzeżu Finlandii między miastami Rauma a Vaasa. Powalone drzewa w wielu miejscach w kraju uszkodziły linie energetyczne. Według dystrybutorów naprawy mogą potrwać do przyszłego tygodnia.
Zawieszenie kursowania samolotów
Na północy Finlandii w Laponii z powodu silnych podmuchów zawieszono kursowanie samolotów. Na lotnisku w Kittila doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy dwa samoloty, w tym jeden przylatujący z Genewy (ze 150 pasażerami na pokładzie), na skutek silnego bocznego wiatru oraz opadów marznącego deszczu ze śniegiem zboczyły z pasa i wpadły w zaspę śnieżną. Według służb ratowniczych nikt nie odniósł obrażeń, ale trudne warunki pogodowe zmusiły operatora portów lotniczych Finavia do zawieszenia ruchu w regionie, także na lotniskach w Ivalo oraz w Rovaniemi.
Po przejściu wichury nad Finlandię napłynie zimne arktyczne powietrze, a temperatury na przełomie roku spadną do minus 10 st. C. w regionie Helsinek oraz do minus 35 st. w Laponii – zapowiadają służby meteorologiczne.
Adam Stankiewicz/PAP
