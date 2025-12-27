Denis Kapustin, znany także jako Denis Nikitin, dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego walczącego przeciwko Rosji u boku armii ukraińskiej, zginął na froncie zaporoskim w wyniku ataku drona FPV - poinformowały ukraińskie media, powołując się na komunikat RDK.
Dokładne okoliczności śmierci dowódcy rosyjskiej jednostki nie są na razie znane.
Według mediów, Denis Kapustin (ps. White Rex; znany także jako Denis Nikitin) urodził się w Moskwie w 1984 roku, jednak większość czasu zamieszkiwał w zachodniej części Europy, m.in. w Holandii i Niemczech. Był związany ze środowiskami prawicy i środowiskami kibicowskimi. W 2014 roku brał udział w Kijowie w protestach w czasie Euromajdanu.
Kapustin brał udział w działaniach bojowych na początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w 2022 roku m.in. w Mikołajowie, na południu Ukrainy. W sierpniu 2022 roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy, jednostkę podporządkowaną Głównemu Zarządowi Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy. Formacja ta brała udział m.in. w działaniach rajdowych na terytorium Rosji, m.in. w obwodach briańskim i biełgorodzkim.
Adam Bąkowski/PAP
