Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w dzisiejszym zmasowanym ataku Rosja użyła blisko 500 dronów i 40 rakiet, a głównym celem był Kijów oraz infrastruktura energetyczna i cywilna stolicy. Według mera Witalija Kliczki w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów 22 osoby zostały ranne.
Główny cel to Kijów: energetyka i infrastruktura cywilna. Niestety, są trafienia także w budynki mieszkalne
— poinformował Zełenski dodając, że trwają działania służb ratunkowych oraz ekip remontowych w obiektach infrastruktury energetycznej, które zostały uszkodzone w czasie ataków.
Prezydent nawiązał do rozmów w sprawie zawarcia pokoju z Rosją.
Rosyjscy przedstawiciele prowadzą długie rozmowy, ale w rzeczywistości mówią za nich Kindżały i Shahedy. To prawdziwe nastawienie Putina i jego otoczenia
— napisał Zełenski dodając, że Rosja nie chce kończyć wojny. Równocześnie Zełenski wezwał USA i kraje europejskie do zwiększenia nacisków na Kreml i wsparcia ukraińskich zdolności obronnych, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej.
Rosyjski atak skomentował także minister spraw zagranicznych Ukrainy.
Jedyną odpowiedzią Rosji na wysiłki pokojowe jest brutalny atak z użyciem setek dronów i rakiet na Kijów oraz inne miasta i regiony
— napisał na platformie X Andrij Sybiha.
Według szefa MSZ jedna trzecia Kijowa jest pozbawiona ciepła. Miejscowe władze podały, że w stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało pozbawionych ogrzewania. Około 320 tys. odbiorców w obwodzie kijowskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— RELACJA. 1403. dzień wojny na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Kijów! W blokach mieszkalnych wybuchły pożary, 22 osoby zostały ranne
— Pałac Elizejski ucina: Rozmowa telefoniczna między Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem nie jest na razie planowana
— Zełenski nie wyklucza referendum ws. planu pokojowego Trumpa. „Wymaga bolesnych ustępstw terytorialnych ze strony Kijowa”
Adam Bąkowski/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749224-rosjanie-uzyli-500-dronow-i-40-rakiet-kijow-glownym-celem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.