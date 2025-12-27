WIDEO, ZDJĘCIA

Bestialstwo Rosji! W zmasowanym ataku użyto blisko 500 dronów i 40 rakiet, Kijów głównym celem. "Są trafienia także w budynki mieszkalne"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Bestialstwo Rosji. Zaatakowała budynki mieszkalne w Kijowie. Na zdjęciu kijowska straż pożarna dogasza pożar w bloku, który wybuchł po trafieniu rosyjskim atakiem / autor: Facebook/Narodowa Policja Ukrainy
Bestialstwo Rosji. Zaatakowała budynki mieszkalne w Kijowie. Na zdjęciu kijowska straż pożarna dogasza pożar w bloku, który wybuchł po trafieniu rosyjskim atakiem / autor: Facebook/Narodowa Policja Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w dzisiejszym zmasowanym ataku Rosja użyła blisko 500 dronów i 40 rakiet, a głównym celem był Kijów oraz infrastruktura energetyczna i cywilna stolicy. Według mera Witalija Kliczki w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów 22 osoby zostały ranne.

Główny cel to Kijów: energetyka i infrastruktura cywilna. Niestety, są trafienia także w budynki mieszkalne

— poinformował Zełenski dodając, że trwają działania służb ratunkowych oraz ekip remontowych w obiektach infrastruktury energetycznej, które zostały uszkodzone w czasie ataków.

Prezydent nawiązał do rozmów w sprawie zawarcia pokoju z Rosją.

Rosyjscy przedstawiciele prowadzą długie rozmowy, ale w rzeczywistości mówią za nich Kindżały i Shahedy. To prawdziwe nastawienie Putina i jego otoczenia

— napisał Zełenski dodając, że Rosja nie chce kończyć wojny. Równocześnie Zełenski wezwał USA i kraje europejskie do zwiększenia nacisków na Kreml i wsparcia ukraińskich zdolności obronnych, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej.

Rosyjski atak skomentował także minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Jedyną odpowiedzią Rosji na wysiłki pokojowe jest brutalny atak z użyciem setek dronów i rakiet na Kijów oraz inne miasta i regiony

— napisał na platformie X Andrij Sybiha.

Według szefa MSZ jedna trzecia Kijowa jest pozbawiona ciepła. Miejscowe władze podały, że w stolicy Ukrainy ponad 2600 budynków mieszkalnych, 187 placówek opieki zdrowotnej, 138 szkół i przedszkoli zostało pozbawionych ogrzewania. Około 320 tys. odbiorców w obwodzie kijowskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

RELACJA. 1403. dzień wojny na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Kijów! W blokach mieszkalnych wybuchły pożary, 22 osoby zostały ranne

Pałac Elizejski ucina: Rozmowa telefoniczna między Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem nie jest na razie planowana

Zełenski nie wyklucza referendum ws. planu pokojowego Trumpa. „Wymaga bolesnych ustępstw terytorialnych ze strony Kijowa”

Adam Bąkowski/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych