Tajlandia i Kambodża uzgodniły zawieszenie broni / autor: PAP/EPA/DEFENSE MINISTRY OF THAILAND/HAN HANDOUT
Tajlandia i Kambodża zgodziły się na „natychmiastowe zawieszenie broni” w konflikcie granicznym, który w ciągu trzech tygodni pochłonął co najmniej 47 ofiar śmiertelnych i prawie milion przesiedleńców, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem, do którego dotarła agencja AFP.

Obie strony zgadzają się na natychmiastowe zawieszenie broni z chwilą podpisania niniejszego wspólnego oświadczenia, obowiązującego od godziny 12:00 (czasu lokalnego, czyli 05:00 GMT) 27 grudnia 2025 r.

— czytamy w dokumencie podpisanym przez ministrów obrony obu sąsiadów z Azji Południowo-Wschodniej, cytowanym przez AFP.

Długotrwały konflikt terytorialny

Starcia toczące się na części 800-kilometrowej granicy tajlandzko-kambodżańskiej są rezultatem długotrwałego konfliktu terytorialnego, wynikającego z niedokładności map, sporządzanych w początkach XX wieku. W efekcie obie strony konfliktu zgłaszają roszczenia do części obszarów granicznych, w tym strategicznie ważnych przełęczy.

W lipcu spór terytorialny przerodził się w bezpośrednią konfrontację zbrojną na granicy kambodżańsko-tajlandzkiej. Zginęły wówczas co najmniej 43 osoby. Pod koniec października Tajlandia i Kambodża podpisały porozumienie o zawieszeniu broni, wynegocjowane z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa. Zostało ono jednak złamane zaledwie kilka tygodni później.

