Trzy kobiety zostały dźgnięte nożem wczoraj po południu w paryskim metrze przez mężczyznę, który uciekł z miejsca zdarzenia, zanim został zatrzymany w pobliżu stolicy, poinformowały władze.

Do ataków doszło na trzech stacjach tej samej linii metra w centrum miasta w godzinach popołudniowych, poinformował AFP paryski operator transportu publicznego (RATP).

Dwie ofiary trafiły do szpitala „bez obrażeń zagrażających życiu”, a trzecia sama zgłosiła się do szpitala, poinformowała prefektura policji.

Kim jest podejrzany?

Podejrzany o atak, 25-letni mężczyzna, został zidentyfikowany „dzięki nagraniu z monitoringu”, i aresztowany „późnym popołudniem w Val-d’Oise, na północny zachód od Paryża”, poinformowała policja. Wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa i napaści z użyciem broni.

Podejrzany to obywatel Mali przebywający nielegalnie w kraju i znany policji z niszczenia mienia pod wpływem narkotyków, był sądzony za rozbój i napaść na tle seksualnym, zwolniony w lipcu z więzienia z nakazem deportacji ukrywał się przed policją, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w komunikacie prasowym.

