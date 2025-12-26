Trwa 1403. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 27 grudnia 2025 r.
13:09. Tajani: Rosja nie podzieli Zachodu
Rosja nie podzieli Zachodu - oświadczył szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani. W wywiadzie dla dziennika „Il Foglio” odparł zarzuty rosyjskiej ambasady we Włoszech, która stwierdziła w oświadczeniu, że polityka tego kraju „zukrainizowała się”.
Nigdy nie zostanie zaakceptowana reguła, według której większy kraj może zaatakować mniejszy
— powiedział Tajani w rozmowie z opiniotwórczą włoską gazetą. Dodał, że „Rosja chce podzielić front zachodni, także przy pomocy stałych prowokacji propagandowych, ale jej się to nie uda”.
Komentując zarzuty rosyjskiej ambasady, która oceniła, że polityka Włoch „zukrainizowała się”, wicepremier i szef dyplomacji stwierdził:
Ukraina ma rację. Jest kraj zaatakowany i jest najeźdźca. Nikt nie chce, żeby wojna była kontynuowana, ale zasada znęcania się nigdy nie może działać i nie będzie.
12:35. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku - po jednej w Kijowie i obwodzie kijowskim
W wyniku rosyjskiego ataku z użyciem rakiet i dronów zginęły w sobotę dwie osoby cywilne; po jednej w Kijowie i Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim – poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko.
Wiadomo o jednym zabitym i ponad 20 rannych w stolicy. W obwodzie (kijowskim – PAP) zarejestrowano blisko 10 trafień obiektów cywilnych. Jedna osoba zginęła także w Białej Cerkwi
— powiedział Kłymenko, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.
Według danych MSW Ukrainy, w obwodzie kijowskim zostało rannych 14 osób, z czego pięć w Białej Cerkwi. Mer Kijowa Witalij Kliczko powiadomił o około 30 rannych w stolicy.
12:08. Na froncie zginął dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego
Denis Kapustin, dowódca Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK), walczącego przeciwko Rosji wspólnie z armią ukraińską, zginął w wyniku ataku drona FPV na odcinku zaporoskim – podała dziś agencja Interfax-Ukraina, powołując się na kanał RDK w komunikatorze Telegram.
11:20. „Telegraph”: Zełenski chce przekonać Trumpa, że jest gotów na kompromis w sprawie planu pokojowego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że podczas niedzielnego spotkania na Florydzie z prezydentem USA Donaldem Trumpem przekona go o swojej gotowości do kompromisu w sprawie planu pokojowego, co ma zapewnić amerykańskie wsparcie militarne i wywiadowcze – przewiduje dziennik „Telegraph”.
10:41. Zełenski: Rosja użyła prawie 500 dronów i 40 rakiet; głównym celem ataku był Kijów
Do ataku, którego głównym celem była ukraińska stolica, Rosja użyła w sobotę blisko 500 dronów i 40 rakiet - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według mera Witalija Kliczki w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów 22 osoby zostały ranne.
Główny cel to Kijów: energetyka i infrastruktura cywilna. Niestety, są trafienia także w budynki mieszkalne
— poinformował Zełenski dodając, że trwają działania służb ratunkowych oraz ekip remontowych w obiektach infrastruktury energetycznej, które zostały uszkodzone w czasie ataków.
Prezydent nawiązał do rozmów w sprawie zawarcia pokoju z Rosją.
Rosyjscy przedstawiciele prowadzą długie rozmowy, ale w rzeczywistości mówią za nich Kindżały i Shahedy. To prawdziwe nastawienie Putina i jego otoczenia
— napisał Zełenski dodając, że Rosja nie chce kończyć wojny. Równocześnie Zełenski wezwał USA i kraje europejskie do zwiększenia nacisków na Kreml i wsparcia ukraińskich zdolności obronnych, w tym zwłaszcza jeśli chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej.
9:55. Już 22 osoby ranne w rosyjskim ataku na Kijów!
Do 22 wzrosła liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku w sobotę rano na stolicę Ukrainy; rosyjska armia wykorzystuje pociski rakietowe i drony - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Wcześniejsze doniesienia mówiły o ośmiu rannych. Około 320 tys. odbiorców w obwodzie kijowskim jest pozbawionych dostaw energii elektrycznej.
Już 22 rannych w stolicy, w tym dwoje dzieci. 12 osób trafiło do szpitali
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram. Co najmniej jedna osoba jest poszukiwana pod gruzami zniszczonego domu mieszkalnego - podał portal Ukrainska Prawda.
W wyniku uderzenia drona typu Shahed-131/136 doszło do pożaru 24-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w dzielnicy darnickiej Kijowa, na lewym brzegu Dniepru. Uszkodzone został także domy prywatne. Pożar wybuchł również w bloku mieszkalnym w dzielnicy dniprowskiej ukraińskiej stolicy; uszkodzona została zajezdnia tramwajowa. Szczątki drona spadły także na budynek mieszkalny w dzielnicy desnianskiej Kijowa.
Celem rosyjskiego ataku była infrastruktura energetyczna w Kijowie i obwodzie kijowskim, w tym m.in. elektrownia wodna w północnej części miasta. Według informacji lokalnych władz, w stolicy Ukrainy ok. 2600 budynków mieszkalnych, placówek medycznych i oświatowych jest pozbawionych dostaw ciepła; w całym obwodzie kijowskim prądu nie ma ok. 320 tys. odbiorców. W Kijowie temperatura oscyluje w granicach zera.
9:10. Von der Leyen weźmie udział w rozmowie telefonicznej Zełenskiego i przywódców europejskich
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie uczestniczyć w sobotniej rozmowie telefonicznej prezydenta Ukrainy oraz przywódców krajów europejskich – poinformował rzecznik KE, cytowany przez agencję Reutera.
Rozmowa ma dotyczyć prac nad zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej, w tym przede wszystkim kwestii terytorialnych oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Tematy te mają być także omawiane przez prezydentów Ukrainy i USA podczas planowanego na niedzielę spotkania. Wołodymyr Zełenski i Donald Trump mają spotkać się w Palm Beach na Florydzie o godz. 15 czasu miejscowego (godz. 21 w Polsce).
8:39. Nagrania z rosyjskiego ataku na Kijów
W sieci pojawiły się nagrania z rosyjskiego ataku na Kijów. Widać na nim, jak rosyjskie drony uderzają w budynki mieszkalne w stolicy Ukrainy.
8:16. Mer Kliczko: Osiem osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów
Co najmniej osiem osób zostało rannych w sobotę rano w wyniku rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy; rosyjska armia wykorzystuje pociski rakietowe i drony - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Alarm o ataku z powietrza obowiązuje w większości regionów Ukrainy.
Jak na razie w stolicy na skutek ataku wroga rannych zostało osiem osób, pięć z nich zostało hospitalizowanych
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
W wyniku uderzenia drona typu Shahed-131/136 doszło do pożaru 24-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w dzielnicy darnickiej Kijowa, na lewym brzegu Dniepru. Pożar wybuchł także w bloku mieszkalnym w dzielnicy dniprowskiej ukraińskiej stolicy. Na miejscu działają służby ratunkowe - podał portal Ukrainska Prawda.
7:19. Głośne eksplozje w Kijowie
W nocy z piątku na sobotę w Kijowie słychać głośne eksplozje, poinformowała AFP, władze ogłosiły, że stolica Ukrainy jest zagrożona atakiem rakietowym.
Eksplozje w stolicy. Działa obrona przeciwlotnicza. Proszę schronić się w schronach!
— napisał mer Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie. Według informacji władz, o godzinie 1:50 czasu lokalnego (23:50 GMT) całe terytorium Ukrainy zostało objęte alarmem przeciwlotniczym.
6:40. Kim Dzong Un: Z Rosją łączy nas krew przelana w Ukrainie
Koreę Północną i Rosję połączyły „krew, życie i śmierć” w wojnie w Ukrainie, podkreślił północnokoreański przywódca Kim Dzong Un w swoich noworocznych życzeniach skierowanych do prezydenta Rosji Władimira Putina.
Według południowokoreańskich i zachodnich agencji wywiadowczych, Pjongjang wysłał tysiące żołnierzy, aby walczyli u boku Moskwy w jej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej prawie cztery lata temu.
W swoim komunikacie, opublikowanym w piątek przez państwową agencję prasową KCNA, Kim powiedział, że rok 2025 był „naprawdę ważnym rokiem” dla sojuszu między Pjongjangiem a Moskwą, wzmocnionego „przelaną krwią, życiem i śmiercią w tym samym okopie”.
00:01. Trump: Zełenski „nie ma nic, dopóki tego nie zatwierdzę”
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „nie ma nic, dopóki tego nie zatwierdzę” - powiedział prezydent USA Donald Trump w opublikowanej wypowiedzi dla portalu Politico. W niedzielę na Florydzie mają odbyć się rozmowy między obydwoma przywódcami w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.
Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę. Zobaczymy więc, co ma
— powiedział Amerykanin przed spodziewanym spotkaniem z Zełenskim w niedzielę na Florydzie.
Myślę, że wszystko pójdzie dobrze z (przywódcą Rosji Władimirem) Putinem
— dodał Trump i zaznaczył, że spodziewa się rozmowy z nim w najbliższym czasie.
Wcześniej w piątek prezydent Ukrainy potwierdził, że w najbliższą niedzielę planuje spotkać się z Trumpem. Rozmowy mają dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę.
Podczas spotkania ma być poruszona również kwestia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz kontroli Donbasu na wschodzie Ukrainy.
W opublikowanych w piątek wypowiedziach Zełenskiego dla portalu Axios polityk powiedział, że jest gotów poddać plan pokojowy wynegocjowany z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa pod referendum, jeśli Rosja zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni.
W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu. Przewiduje on m.in. ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.
Trump powiedział Politico, że na Florydę ma przybyć w weekend również premier Izraela Benjamin Netanjahu. W zeszłym tygodniu portal NBC News podał, że szef izraelskiego rządu ma poinformować amerykańskiego prezydenta USA o rosnącym zagrożeniu ze strony Iranu.
Komentując czwartkowe amerykańskie naloty na obozy dżihadystów w Nigerii w odwecie za zabójstwo chrześcijan, prezydent USA stwierdził, że „wszystkie obozy zostały zniszczone”. Jak dodał, początkowo uderzenia miały mieć miejsce w środę, ale Trump nakazał opóźnienie ich o jeden dzień.
Chcieli to zrobić wcześniej. A ja powiedziałem: „Nie, dajmy im prezent świąteczny
— powiedział prezydent USA.
red/PAP/Facebook/X
