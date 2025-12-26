WIDEO

Izrael uznał samozwańczą Republikę Somalilandu za niepodległe państwo. Jako pierwszy kraj na świecie. Nie spodobało się to m.in. Turcji

  • Świat
  • opublikowano:
Afryka i Bliski Wschód na globusie (zdj. ilustracyjne) / autor: Pixabay
Afryka i Bliski Wschód na globusie (zdj. ilustracyjne) / autor: Pixabay

Izrael jako pierwszy kraj na świecie uznał samozwańczą Republikę Somalilandu za niepodległe państwo. Sprzeciw wobec tego aktu wyrazili ministrowie spraw zagranicznych Somalii, Egiptu, Turcji i Dżibuti.

Cytowany przez agencję Reutera premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael będzie dążył do współpracy z Somalilandem w dziedzinie rolnictwa, zdrowia, technologii i gospodarki.

W oświadczeniu pogratulował prezydentowi Somalilandu Abdirahmanowi Mohamedowi Abdullahiemu i zaprosił go do odwiedzenia Izraela.

Netanjahu zaznaczył, że deklaracja izraelskiego rządu „jest zgodna z duchem porozumień Abrahama, podpisanych z inicjatywy prezydenta (USA Donalda) Trumpa”. Porozumienia wynegocjowane w 2020 r. obejmowały sformalizowanie stosunków dyplomatycznych Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem; później dołączyły do nich inne kraje.

Sprzeciw kilku krajów

Ministrowie spraw zagranicznych Somalii, Egiptu, Turcji i Dżibuti potępili uznanie przez Izrael Somalilandu. Jak poinformowało egipskie MSZ, ministrowie „podkreślili swoje pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Somalii”.

Czym jest Somaliland?

Somaliland to leżące nad Zatoką Adeńską terytorium w północnej Somalii we wschodniej Afryce. Po uzyskaniu w 1960 r. niepodległości od Wielkiej Brytanii połączyło się z Somalią, która wcześniej była administrowana przez Włochy. Somaliland zerwał z rządem Somalii w Mogadiszu w 1991 r. i od tego czasu zabiega o międzynarodowe uznanie niepodległości, czemu sprzeciwiała się Somalia.

Adam Kacprzak/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych